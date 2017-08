Husum Wind 2017: BayWa r.e. präsentiert WindGuide 20+ und innovative Service-Lösungen

Als einer der führenden Anbieter der Erneuerbaren-Energien-Branche ist BayWa r.e. auch in diesem Jahr mit einem Stand auf der Fachmesse Husum Wind vertreten.

(WK-intern) – Vom 12. bis 15. September präsentiert das Unternehmen sein breit gefächertes Dienstleistungs- und Serviceportfolio am Stand 2D10 in Halle 2.

Gemeinsam Windenergie erneuern

Mit dem Produkt WindGuide 20+ reagiert das Unternehmen auf die Tatsache, dass eine große Anzahl von Windparks in Deutschland in den nächsten Jahren aus der Einspeisevergütung fällt. BayWa r.e. begleitet Betreiber bei der Entscheidung, wie es mit ihrem Windpark weitergeht und unterstützt bei der Erstellung von individuellen, wirtschaftlich sinnvollen Konzepten. In einer initialen Bewertung werden Lösungen für Betreiber aufgezeigt – von optimiertem Weiterbetrieb inklusive Stromvermarktung über standortspezifisches Repowering bis hin zu Rückbau und Verkauf der Altanlagen. Als Full-Service-Dienstleister ist BayWa r.e. in der Lage, alle Leistungen aus einer Hand zu liefern.

Um den geänderten Rahmenbedingungen mit Einführung der Wind-Ausschreibungen zu begegnen, wird das Unternehmen darüber hinaus auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnittene Partnermodelle für Stadtwerke, Projektentwickler und Bürgerenergiegesellschaften vorstellen.

Neue Ideen für eine optimierte Betriebsführung

Auch im Bereich der Betriebsführung wartet BayWa r.e. mit neuen Services auf. Christoph Reiners, Geschäftsführer der BayWa r.e. Operation Services GmbH: „Das Thema IT-Sicherheit ist derzeit in aller Munde. Auch im Erneuerbaren-Sektor sehen wir eine deutliche Zunahme von digitalen Angriffen. In Reaktion darauf haben wir unser Team entsprechend verstärkt und auf Basis unserer langjährigen Erfahrung neue Lösungen erarbeitet“. Auf der Messe wird das O&M-Team ein System vorstellen, das die gesamte Kommunikation von Wind- und Solarparks steuert – unter Berücksichtigung hoher Sicherheitsstandards.

Vor dem Hintergrund sich verändernder Anforderungen und Standards in der technischen Betriebsführung (TBF) hat BayWa r.e. darüber hinaus das TBF-Partner-Netzwerk gegründet. Betriebsführer oder Projektentwickler mit eigenem Betriebsführungs-Service können Einzelleistungen wie die Überwachung von Windenergieanlagen oder eine 24/7-Erreichbarkeit an das Expertenteam von BayWa r.e. abgeben. Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, eigene Leistungen ins Partner-Netzwerk einzubringen und zugleich von den Schulungsangeboten von BayWa r.e. zu profitieren.

Darüber hinaus können Leistungspakete geschnürt werden, die z.B. die Übernahme der Anlagenverantwortung nach DIN-VDE 0105-100 durch BayWa r.e. ermöglichen.

Zum Leistungsspektrum im Bereich Windenergie gehören außerdem umfangreiche Serviceleistungen zur Wartung und Instandhaltung von Rotorblättern sämtlicher Hersteller. Komplettiert wird der Geschäftsbereich durch die Direktvermarktung von EEG-Strom, die Lieferung von Ökostrom sowie technischer Beratungs- und Planungsleistungen.

BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):

Die BayWa r.e. renewable energy GmbH bündelt als 100%ige Tochter der BayWa AG die Aktivitäten der Geschäftsfelder Solarenergie, Windenergie, Bioenergie sowie Geothermie. Mit Hauptsitz in München ist BayWa r.e. in den Kernmärkten Europa und USA aktiv. Als Full-Service-Partner mit über 1.200 Mitarbeitern und mehr als 25 Jahren Markterfahrung entwickelt, realisiert, berät und betreut BayWa r.e. Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus die Betriebsführung sowie die Instandhaltung von Anlagen. Weitere Geschäftstätigkeiten umfassen den Handel mit Photovoltaik-Komponenten und den Einkauf sowie die Vermarktung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

Die Muttergesellschaft BayWa AG ist ein internationaler Handels- und Dienstleistungskonzern mit den Kernsegmenten Agrar, Energie und Bau.

