Erich von Däniken

(WK-intern) – Die Grossen Rätsel dieser Welt, ein Dokumentarfilm vor der Deutschlandwahl 2017

Ansichten, die ich geschuldet bin, meiner „Englisch-Lehrerin, Frau Else Schweisgut, an der Realschule in Wattenscheid, weiter geben zu dürfen:

weil es wichtig ist über den Tellerrand zu schauen.

HB

Videobild: Erich von Däniken. Die Grossen Rätsel dieser Welt, Dokumentarfilm

Die Lüge lebt!

Weitere Beiträge: