Die niederländische Windfirma Lagerwey testet einen neuartigen Kletterkran zum Aufbau von Windanlagen

Lagerwey testet derzeit den ersten Kletterkran der Welt für die Installation von Windenergieanlagen im Eemshaven.

(WK-intern) – Nach umfangreichen Tests auf dem Boden ist es nun Zeit, die Kletter- und Hebefähigkeiten des Kranes in der Praxis zu testen.

Der Test wird an der höchsten Windkraftanlage an Land in den Niederlanden durchgeführt.

Der sogenannte Kletterkran baut den Windturbinenturm und nutzt den Turm dann zum Aufsteigen nach oben. So baut sich der Kran auf und klettert selbständig am Turm in die Höhe.

Dies löst das Problem der großen Transporte und langen Bauzeiten von Riesenkrane auf einfachste Weise.

Der Kletterkran erleichtert auch die Installation von Hochwindenergieanlagen auf See, da große Baugruppen nicht mehr benötigt werden.

Der Test dauert mehrere Wochen. Im Oktober nutzt Lagerwey den Kletterkran für den Bau einer zweiten Windenergieanlage.

Quelle: Lagerwey

Videobild: Lagerwey Crane, the world’s first climbing crane

