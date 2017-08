Biodieselausfuhren leicht gestiegen

In den ersten sechs Monaten 2017 lagen die deutschen Biodieselexporte leicht über dem Vorjahresniveau.

(WK-intern) – Besonders Dänemark und Großbritannien kauften mehr Biodiesel aus deutscher Produktion.

Die Nachfrage aus den USA brach hingegen ein.

Im ersten Halbjahr 2017 stiegen die Biodieselausfuhren gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 um 13,7 % auf 720.000 t. Dabei gingen über 93 % der Ausfuhren in die Länder der EU-28. Wichtigster Abnehmer für deutschen Biodiesel bleiben die Niederlande mit einem Zuwachs von 8 % auf 291.000 t. Polen ist mit einer konstanten Menge von 89.000 t weiterhin zweitgrößter Nachfrager. Nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (mbH) steigerten hingegen viele andere Länder der EU-28 den Import aus Deutschland. Mit 244 % stiegen die Ausfuhren nach Großbritannien am deutlichsten, aber auch Dänemark, die Schweiz und Frankreich importierten deutlich mehr. Mit einem Rückgang auf 61.000 t kamen die Exporte von deutschem Biodiesel in die USA fast zum Erliegen. Gründe sind eine ausreichende US-Marktversorgung mit Soja und der feste Euro, der Ware aus der EU-28 im Ausland deutlich verteuert. Auch Schweden und Norwegen orderten im Schnitt 50 % weniger.

UFOP – Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.

Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) vertritt die politischen Interessen der an der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Öl- und Eiweißpflanzen beteiligten Unternehmen, Verbände und Institutionen in nationalen und internationalen Gremien. Die UFOP fördert Untersuchungen zur Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion und zur Entwicklung neuer Verwertungsmöglichkeiten in den Bereichen Food, Non-Food und Feed. Die Öffentlichkeitsarbeit der UFOP dient der Förderung des Absatzes der Endprodukte heimischer Öl- und Eiweißpflanzen.

PM: UFOP – Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.

