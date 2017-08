Zukunftssichere Stromversorgung für Ostwestfalen: TenneT modernisiert Umspannwerk Eickum in Herford

Bestehende Anlage wird durch Ersatzneubau modernisiert und im Zuge der Energiewende um einen Direktkuppeltransformator für das Netzgebiet der Stadtwerke Bielefeld erweitert

(WK-intern) – Arbeiten dauern bis 2020 und sind in drei Bauabschnitte unterteilt, um hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten

Neubau und Erweiterung auf bestehendem TenneT-Grundstück

Die Umspannwerke des Übertragungsnetzbetreibers TenneT sind für die Stromversorgung ganzer Regionen zentrale Knotenpunkte. Im Rahmen der Energiewende müssen daher zahlreiche Anlagen modernisiert und erweitert werden, um die Versorgungssicherheit auch nach Abschaltung aller Kern- und zahlreicher konventioneller Kraftwerke auf gleichbleibend hohem Niveau zu gewährleisten. Das TenneT-Umspannwerk Eickum ist eines von 129 Umspannwerken im Netzgebiet des Bayreuther Unternehmens und versorgt indirekt weite Bereiche Ostwestfalens mit Strom. Ab dem 19. Juni 2017 beginnen nun umfassende Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen, um das Umspannwerk bis 2020 fit für die Energiewende zu machen und die Versorgungsleistung der Anlage insbesondere für das Netzgebiet der Stadtwerke Bielefeld zukunftssicher zu gestalten.

Der Ersatzneubau des 1979 errichteten Umspannwerks ist in drei Bauabschnitten unterteilt. Damit gewährleistet TenneT, dass auch während der Arbeiten stets zwei Anlagenbereiche dauerhaft in Betrieb bleiben und die Stromversorgung Ostwestfalens auch während der Baumaßnahme gesichert ist. Neben den zwei in Betrieb befindlichen Direktkuppeltransformatoren wird zunächst bis Ende 2017 ein dritter, neuer Trafo sowie drei Schaltfelder in Betrieb genommen. Die Transformatoren bilden die Herzstücke eines jeden Umspannwerks und verbinden in Eickum die 380 Kilovolt (kV) Ebene von TenneT mit der 110-kV-Ebene der Stadtwerke Bielefeld sowie der Westfalen-Weser-Netz GmbH. Mit der Errichtung des neuen Direktkuppeltransformators Ende 2017 kommt TenneT auch einer Anforderung der Stadtwerke Bielefeld nach, um deren Netzgebiet ausschließlich über die leistungsfähigere 380-kV-Ebene zu versorgen. Ein bestehender 220-kV-Anschluss aus dem ehemaligen „Netze Veltheim GmbH“ Bereich, den TenneT 2015 übernommen hat, entfällt. Durch den Ersatzneubau im Rahmen der zwei weiteren Bauabschnitte in 2018 bis 2020 wird außerdem die Gesamtanlage mit moderne Sammelschienen, Querkupplungen und Leistungsschaltfelder erneuert. Dies erhöht die Kurzschlussfestigkeit der Gesamtanlage und ermöglicht eine Volleinschleifung der bestehenden 380-kV-Stromkreise der Versorgungsleitung die vom Umspannwerk Ovenstädt (Stadt Petershagen) über Eickum zum Umspannwerk Bechterdissen (Gemeinde Leopoldshöhe) führt. Damit wird die Anlage an den aktuellen Stand der Technik angepasst und bestens für die Herausforderungen der Energiewende gerüstet sein.

Alle Arbeiten werden auf dem bestehenden rund drei Hektar großen Grundstück von TenneT durchgeführt, wodurch keine zusätzlichen Flächen benötigt werden und neue Betroffenheiten ausgeschlossen sind. TenneT investiert in den Ersatzneubau und der Erweiterung des Umspannwerks Eickum rund 30 Millionen Euro. Damit kommt TenneT auch in Ostwestfalen seinem gesetzlichen Auftrag nach, ein sicheres und zuverlässiges Stromnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, bedarfsgerecht zu optimieren und auszubauen.

PM: TenneT

Pressebild: Luftbild UW Eickum

