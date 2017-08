DEHN schützt – On- und Offshore

(WK-intern) – DEHN auf der Husum Wind 2017 Halle 1, Stand A1.03

Ob On- oder Offshore – DEHN schützt weltweit Windenergieanlagen gegen Störungen, hervorgerufen durch Blitzströme und Überspannungen und bietet zudem auch Komponenten und Lösungen im Bereich Arbeitsschutz.

Vom 12.-15. September 2017 präsentiert DEHN auf der internationalen Leitmesse der Windenergie in Husum in Halle 1, Stand A1.03 Neuheiten in punkto Sicherheit von Windenergieanlagen. Die Schwerpunkte liegen neben dem Überspannungs- und Blitzschutz insbesondere auf der Erfassung von Blitzereignissen. Mit dem Blitzstrom-Messsystem DEHNdetect können Blitzereignisse zuverlässig erfasst und ausgewertet werden. Treffen Sie die Fachleute von DEHN und informieren Sie sich über Lösungen zum Schutz von Windenergieanlagen.

Kosten von Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen müssen sich im Rahmen der durchschnittlich 20-jährigen Betriebsphase amortisieren. Ständige Überwachung und eine vorausschauende Wartung sind dabei wesentlich. DEHNdetect ist das System, das Sie dabei unterstützt. Es dient zur Messung von Blitzströmen und ermittelt neben Stoßströmen auch die gefährlichen Langzeitströme (ICC-only-Events – Initial Continuous Current). Ein durch einen Blitz verursachter Schaden führt nicht zwangsläufig zu einem sofortigen Ausfall der Anlage. Daher bleiben Blitzereignisse auch oft unerkannt. Gerade bei Aufwärtsblitzen fließt ein einleitender Langzeitstrom von wenigen 100 A, der die Hauptursache für Ausschmelzungen z. B. an Rezeptoren von Rotorblättern sein kann. Schwerwiegende Schäden können die Folge sein.

Der Betreiber ist mit DEHNdetect in der Lage abzuschätzen, ob ein Blitzeinschlag ungefährlich war oder ob ein Abschalten und Prüfen der Turbine notwendig ist, um Schäden der Rotorblätter oder anderer Komponenten auszuschließen. Dabei erfasst DEHNdetect nicht nur den Gesamtstrom durch die Anlage, sondern auch die einzelnen Teilströme in den Rotorblättern. Die Datenbereitstellung und das Datenmanagement erfolgen einfach und komfortabel per Web-Applikation (Cloud). Mehrere Anlagen oder sogar gesamte Windparks zu monitoren, sind damit kein Problem.

Neben der direkten Installation durch den Windturbinenhersteller besteht auch die Möglichkeit, bestehende Anlagen nachzurüsten. Eine schnelle und einfache Installation, z. B. am Übergang zwischen Nabe und Gondel, angepasst an die Anforderungen der jeweiligen Turbine, machen dies möglich.

Für Fragen stehen Ihnen unsere Fachleute auf der HUSUM Wind gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Qualitätsdenken, Kundennähe und ein breites Serviceprogramm machen DEHN zum sicheren Partner für den Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz. Wir bieten die passenden Lösungen und Geräte und beraten Sie gerne bei deren Auswahl. Ebenso führen wir für Sie Prüfdienstleistungen in unserem Testcenter aus. Dort können wir beispielsweise Blitzströme bis zu 400 kA nachbilden und dies ist weltweit einzigartig.

DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG

DEHN ist ein marktführendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit weltweit rund 1800 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Lösungen sowie umfangreichen Service für den Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen- und Gebäudetechnik, von Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und Windkraftanlagen steht bei DEHN neben vielen weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitäten. Grundlagen für das stete Wachstum des Unternehmens sind neben über 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor allem höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.

