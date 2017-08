Der letzte Urwald Europas fällt. WeMove.EU-Team kämpft dagegen an

Die Bäume sind bis zu vierhundert Jahre alt. Abgeholzt für die Gier.

(WK-intern) – Eine kleine Gruppe Aktiver steht noch zwischen dem Wald und den riesigen Rodungsmaschinen.

Zeigen wir, dass sie nicht allein da draußen sind. Unterschreiben Sie unsere Botschaft der Solidarität. Verteidigen Sie den Urwald mit uns!

Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch einen Wald, der tausende Jahre alt ist. Gigantische Bäume, die Sonnenstrahlen brechen durch das Blätterdach. Die Luft voll Summen und Zwitschern. Es macht demütig, es ist wundervoll, sogar magisch und manchmal auch ein bisschen unheimlich. Stellen Sie sich nun den Lärm vor, den die riesigen Abholzmaschinen machen. Sägen, brechende Äste, röhrende Motoren und Dieselgestank.

Der Białowieża-Urwald im Osten Polens wird abgeholzt. [1] Der Staat hat die Genehmigung erteilt. Es ist Europas letzter Urwald. Unser unbezahlbar wertvolles gemeinsames Erbe. Aus stolzen Bäumen werden Sperrholz und Paletten. Nur wenige Dutzend Aktive stehen zwischen den Bäumen und den Rodungsmaschinen.

Sie nennen sich die Verteidiger/innen des Waldes und blockieren die Straßen, um die Abholzung zu stoppen. Sie retten Hunderte von Bäumen. Etliche von ihnen werden schikaniert, zahlen Geldstrafen, erleben Gewalt und viele landen vor Gericht.[2] Sie brauchen jede Unterstützung, die wir gewähren können: Unsere Solidarität und öffentliche Aufmerksamkeit.

Es ist das Einfache, das wir alle tun können – für internationale, öffentliche Aufmerksamkeit sorgen. Wir stellen sicher, dass auch die Holzfirmen wissen, wir schauen ganz genau hin. Unterstützen wir die Aktiven mit einer möglichst breit getragenen Grußbotschaft der Solidarität.

In wenigen Tagen bringen wir die Stimme von allen Unterzeichner/innen in das Protestcamp im Urwald. Ihr Name könnte auch mit dabei sein. Bitte unterschreiben Sie und drücken Sie Ihre Solidarität aus. Wir alle verteidigen den Wald.

Der Białowieża-Urwald ist die Heimat von Luchs, Wolf und den letzten wilden Bisons in Europa. Nur hier gibt es noch ursprünglichen Tieflandwald, in den Menschen noch nicht eingegriffen haben. Der Urwald erstreckt sich über das Grenzgebiet zwischen Polen und Weißrussland. Er steht unter europäischem Naturschutz und ist als Weltkulturerbe geschützt. Sein Wert ist unschätzbar!

Doch die polnische Regierung hat sofort nach ihrer Wahl die weiträumige Abholzung erlaubt. Die Begründung: Der Borkenkäfer breite sich zu sehr aus. Dem widersprechen Wissenschaftler/innen aus ganz Europa.[3] Tatsächlich geht es um Gewinne. Über 50.000 Bäume sind bereits abgeholzt, viele über hundert Jahre alt.[4]

Polen ist das erste Land, das jemals eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshof (EuGH) nicht befolgt hat. Vor wenigen Wochen gab der EuGH der Beschwerde der EU-Kommission statt und ordnete einen sofortigen Stopp der Abholzung an, bis eine endgültige Entscheidung gefällt ist. Doch die polnischen Behörden ignorieren die Entscheidung. Sie schaffen einfach Fakten. Genauso stellen sie sich taub, wenn Umweltorganisationen, Wissenschaftler/innen und gar die Unesco protestieren. [5] [6]

Aber nicht nur die Abholzungen gehen weiter, sondern auch der Protest. Die Aktivist/innen im Camp streifen durch den Wald und sammeln Beweise, sie organisieren Blockaden und besetzen die Rodungsmaschinen, um das Fällen der Bäume zu verhindern und sei es nur für einen Tag.

Wir wollen diesen Protest unterstützen, indem wir eine Botschaft von Unterstützung und Solidarität senden. “Ihr in der ersten Reihe steht nicht allein, ihr seid dort auch in unserem Namen”. Und wir können spenden, um die dringend notwendigen Kosten zu zahlen.

Das ist, wofür wir WeMove.EU gegründet haben. Wir überwinden mit unserem Protest und unserer Solidarität Grenzen. In den vergangenen Monaten haben wir die polnische Frauenbewegung unterstützt – sie hatte Erfolg. Im Winter waren wir zur Stelle, als Flüchtlinge in Griechenland und Serbien unter erbärmlichen Bedingungen leben mussten. Wir haben diese einmalige Kraft, das Megafon einer solidarischen Bewegung für mehr Gerechtigkeit in ganz Europa zu sein. Dieses Mal konzentrieren wir unsere Kraft auf den Urwald. Machen Sie mit.

Voller Hoffnung grüßen aus vielen Ländern Europas

Jörg Rohwedder (Lübeck)

Julia Krzyszkowska (Warschau)

Virginia López Calvo (Madrid)

Doina Proorocu (Bukarest)

Olga Vuković (Bologna)

Mika Leandro (Bordeaux)

für das gesamte WeMove.EU-Team

Referenzen

[1] ‘Mein größter Alptraum wird wahr’: Der letzte große Urwald in Europa ist ‘am Rande des Abgrunds’: https://www.theguardian.com/environment/2017/may/23/worst-nightmare-europes-last-primeval-forest-brink-collapse-logging

[2] Polnische Wissenschaftler/innen protestieren gegen den Plan, den Białowieża-Urwald abzuholzen https://www.nature.com/news/polish-scientists-protest-over-plan-to-log-in-bia%C5%82owie%C5%BCa-forest-1.19428

[3] Tausende protestieren gegen die Abholzung von Polens Urwald http://www.news24.com/Green/News/1000s-protest-logging-in-polands-ancient-forest-20170625, Wissenschaftler/innen Ignoriert, Polen beginnt Abholzung des berühmten Urwalds https://news.mongabay.com/2016/06/ignoring-scientists-poland-begins-logging-famous-primeval-forest/

[4] Unesco appelliert an Polen, die Abholzung des Urwalds zu stoppen: https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/unesco-urges-poland-to-stop-logging-ancient-forest/

[5] Polen rodet letzten Urwald Europas: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/bialowieza-urwald-polen-laesst-trotz-eugh-verbot-baeume-faellen-a-1160753.html

[6] Mehr als hundert Jahre alte Bäume werden gefällt. Was kannst Du machen, um den Białowieża zu retten? http://politicalcritique.org/cee/poland/2017/bialowieza-forest-unesco-logging-take-action/

WeMove.EU ist eine Bürgerbewegung, die sich für ein besseres Europa einsetzt; für eine Europäische Union, die sozialer Gerechtigkeit verpflichtet ist; die für ökologische Nachhaltigkeit und bürgernahe Demokratie steht. Wir sind Menschen unterschiedlicher Lebensläufe, Kulturen und Religionen, die Europa ihr Zuhause nennen – egal, ob wir in Europa geboren wurden oder anderswo.

WeMove.EU finanziert sich aus Spenden unserer Unterstützer aus ganz Europa. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere unabhängige Arbeit mit einer regelmäßigen Spende finanzieren helfen. Spenden

Aufruf und Bild:

Den Urwald verteidigen!

An die Aktiven, die Europas letzten Urwald verteidigen

Weitere Beiträge: