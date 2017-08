EEX-Gruppe harmonisiert Infrastruktur für regulatorisches Reporting

EMIR und REMIT-Reporting über einheitliche Plattform verfügbar

(WK-intern) – Im Rahmen ihrer Datenmeldeservices hat die EEX-Gruppe den bestehenden EMIR Trade Reporting-Service auf die Plattform zur Meldung von Transaktionsdaten nach REMIT überführt.

Damit bietet sie ab sofort eine einheitliche Schnittstelle für Reporting-Dienstleistungen gemäß der Verordnungen EMIR (European Market Infrastructure Regulation) und REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) an.

Bereits seit 7. Oktober 2015 bietet die EEX-Gruppe ihren Handelsteilnehmern die Möglichkeit, ihre Meldepflichten gemäß Artikel 8 REMIT an die Börse zu delegieren. Dazu gehören alle Transaktionen am Strom- und Erdgasmarkt, die über die Börsen EEX, EPEX SPOT und Powernext abgeschlossen bzw. die über Trade Registration gehandelt und dem Clearing zugeführt wurden. Bereits seit Februar 2014 bietet die ECC, das Clearinghaus der EEX-Gruppe, ihren Kunden einen EMIR Trade Reporting Service an.

Beide Reporting-Dienste erfolgen ab jetzt über eine harmonisierte Infrastruktur, die das regulatorische Reporting gemäß REMIT und EMIR mit automatischer Datenweiterleitung an Behörden wie ACER und ElCom sowie sogenannte Trade Repositories wie Regis-TR sicherstellt. Über die neue webbasierte Benutzeroberfläche haben die Kunden die Möglichkeit, direkt auf ihre gemeldeten Daten zuzugreifen, Statusabfragen durchzuführen und die Daten separat von einem FTP-Server herunterzuladen. Damit ist künftig eine Datenkontrolle direkt in der Infrastruktur der EEX-Gruppe möglich, wofür bisher ein Konto beim Trade Repository vorgeschrieben war.

“Die gebündelten Reporting-Lösungen optimieren unser Angebot, unsere Teilnehmer bei der Erfüllung regulatorischer Meldepflichten zu unterstützen”, erklärt Dr. Thomas Siegl, Chief Risk Officer der ECC. “Die nun etablierte einheitliche Schnittstelle gibt unseren Kunden höheres Vertrauen sowie verbesserte Kontrolle und Sicherheit im Hinblick auf die Meldepflichten nach EMIR und REMIT”.

European Energy Exchange AG

Die EEX-Gruppe ist der zentrale Marktplatz für Energie- und Commodity-Produkte. Das Angebot der Gruppe umfasst Kontrakte für Energie, Umweltprodukte, Fracht, Metalle und Agrarprodukte und bietet Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 500 Handelsteilnehmern. Zur Gruppe gehören die EEX, EPEX SPOT, Powernext, Cleartrade Exchange (CLTX), Gaspoint Nordic, Power Exchange Central Europe (PXE) und Nodal Exchange. Clearing und Abwicklung der Handelsgeschäfte übernimmt das Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC) und in den Vereinigten Staaten Nodal Clear. Die EEX ist Mitglied der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Informationen unter: www.eex.com.

PM: European Energy Exchange AG

