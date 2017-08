Die f-cell und BATTERY+STORAGE 2017 – Mission Brennstoffzellen und Batterien

Die f-cell und BATTERY+STORAGE 2017 bildet im Rahmen der EVS30 die vielfältigen non-automotive Anwendungen von Speicher- und Antriebstechnologien auf Batterie- und Brennstoffzellenbasis zu Lande, zu Wasser und in der Luft ab.

(WK-intern) – Mit der Krise des Diesels erfährt die Zukunftsaufgabe der Sektorenkopplung von Mobilität und Erneuerbaren Energien eine systemrelevante Aufwertung.

Stuttgart zeigt mit der f-cell und BATTERY+STORAGE und dem Electric Vehicle Symposium and Exhibition EVS30 dazu in weltweit einzigartig umfassender Weise marktreife Produkte, Forschungsergebnisse und technologische Perspektiven.

Die Konferenz f-cell und BATTERY+STORAGE stellt in zehn Sessions und mit elf hochkarätigen Keynote-Rednern die neuen internationalen Entwicklungen vor. Kernbereiche sind unter anderem die Herstellung von Brennstoffzellen, die Erzeu-gung von „grünem“ Wasserstoff und das Recycling von Traktionsbatterien. Beson-deres Augenmerk wird auf das Potential von Wasserstoff als Brücke zwischen dem Verkehrs- und Energiesektor, stationäre Batteriespeicher sowie auf Batterie Ma-nagement Systeme gelegt. Weitere Themen sind der Einsatz von Batterie- und Brennstoffzellentechnologien in der Luft- und Schifffahrt sowie im Eisenbahnwe-sen. Ebenfalls werden die wichtigen Fragen nach den Kosten verschiedener Infra-strukturlösungen der Elektromobilität, nach der Validierung neuer Technologien und dem Potential der Wertschöpfung im internationalen Vergleich thematisiert.

„Die EVS30 findet wenige Wochen nach der IAA statt. In Frankfurt werden Fragen zu Emissionen und Flottenverbräuchen gestellt werden, die in Stuttgart in all ihren Facetten diskutiert und beleuchtet werden. Denn der Weg zur sauberen Mobilität führt nicht nur durch die Werkshallen der Automobilhersteller, sondern durch den gesamten Energie- und Verkehrssektor. Und den gibt es parallel auf der EVS30 und f-cell/BATTERY+STORAGE zu sehen“, so Andrea Lindlohr MdL, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Grüne im Landtag von Baden-Württemberg.

Das Konferenzprogramm:

Das detaillierte Konferenzprogramm finden Sie unter www.evs30.org/program

Die Veranstaltungsdaten:

f-cell und BATTERY+STORAGE Konferenz: 10.-11. Oktober 2017

f-cell und BATTERY+STORAGE Messe: 9.-11. Oktober 2017

The 30th International Electric Vehicle Symposium & Exhibition: 9.-11. Oktober 2017 (gemeinsame Messe in Halle 1)

Tickets und weitere Informationen zu Ausstellern und sämtlichen Veranstaltungs-bausteinen unter www.f-cell.de und www.battery-storage.de. Die Konferenztickets der f-cell und BATTERY+STORAGE gelten ebenfalls für die EVS30, und umgekehrt.

f-cell und BATTERY+STORAGE 2017:

Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH, e-mobil BW GmbH (Lande-sagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie Baden-Württemberg), Landesmesse Stuttgart GmbH, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH

PM: Messen und Kongresse GmbH

