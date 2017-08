Trendy und effizient, E-Lastenräder: BMZ bietet CargoBatterie für E-Lastenräder

Karlstein – Ein neuer Mobilitätstrend hält in europäischen Großstädten Einzug:

(WK-intern) – Immer mehr Unternehmen setzen auf den Einsatz von E-Lastenrädern, um Waren kostengünstig, umweltfreundlich, v.a. aber schnell und pünktlich anzuliefern.

Die Fahrräder sind auf Kurz- und Mittelstrecken ideal geeignet, um Lasten schnell, kostengünstig und ohne Abgase zu transportieren. Der Umstieg auf’s Fahrrad fördert zudem die Gesundheit.

Neben Umweltaspekten bieten Lastenräder praktische Vorteile im städtischen Lieferverkehr: sie sind dort beweglicher und besser zu parken. Anwendungen im Nahverkehr sind z.B. Pizza Service und Handwerksleistungen im innerstädtischen Bereich. Die Postboten der deutschen Post verwendet E-Lastenräder, um Pakete auszuliefern und bei Kleinbetrieben kommen diese ebenso zum Einsatz. In Dänemark gehören Lastenräder zum Transport von Kindern, Hunden und dem täglichen Einkauf ganz selbstverständlich zur Ausstattung von Familien.

Hohe Leistung für Spezialräder

Der Transport von Lasten, die von Gewicht und Größe her weit über den gängigen Transportgegenständen auf Zweirädern liegen, stellt besondere Anforderungen an das Fahrrad und Einzelkomponenten. Dies trifft besonders auf die Batterie zu. Wenn ein klassischer Einbau im Fahrrad nicht zwingend erforderlich ist, können mit der Cargo Batterie von BMZ große Kapazitäten mit mehr als 1,5 KW erreicht werden. Für eine stabile Halterung sorgt dabei BMZ mit einem eigenen Alu-Stranggus C-Profile. Ein Twin Core (2 Batterien parallel) ist mittels einem Switch möglich. Die Batterie verfügt über ein diffusionsoffenes Gehäuse und einem intelligenten Charger für verschiedene Konfigurationen mit 7S-14S.

Als Protokoll ist UART und CAN möglich. Das ergonomische Gehäuse und der Griff wurden verbessert. Die Cargo Batterie verfügt zudem über einen verbesserten lock Mechanismus und ist rückwärts kompatibel mit den bisherigen Cargo Batterien.

BMZ Drive Systems – Marktführer für offene E-Bike Systeme

Mit dem BMZ Drive Systems bietet die BMZ GmbH eine Systemlösung aus Display und Motor zusammen mit der Lithium-Ionen Batterie und dem adaptierten Ladegerät für E-Bikes. BMZ Drive Systems ist seit Jahren in namhaften internationalen Fahrradmarken verbaut.

Das Angebot vom BMZ umfasst außerdem Service & Support.

Die Batterielösungen werden auf der EuroBike Messe in Friedrichshafen dem Fachpublikum im Detail vorgestellt. Sie finden die BMZ E-Bike Experten in Halle A6 Stand 214. Für Interviews mit Sven Bauer, CEO & Founder der BMZ Group sowie den E-Bike Experten wenden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail an Dr. Susanne Kaschub.

BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH

Die BMZ Group ist Global Player bei der Herstellung von Lithium-Ionen Systemlösungen. Die Gruppe hat ihr Headquarter in Deutschland und Produktionsstätten in China, Polen und in den USA sowie Dependancen in Japan und Frankreich. Zudem gibt es weltweit Research & Development Standorte. Rund 2.300 Mitarbeiter arbeiten weltweit für die BMZ Group.

PM: BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH

Pressebild: Internetseite von BMZ

Weitere Beiträge: