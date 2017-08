Elektromobilität für Südhessen: Michelstadt bekommt zwei neue Elektrotankstellen

Die Stadt Michelstadt (Odenwaldkreis) erhält zwei neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

(WK-intern) – Die Ladesäulen stehen am Parkplatz am Festplatz (Am Festplatz 3a) ab sofort jedermann zur Verfügung.

An den Ladesäulen können zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden.

Möglich ist dies durch die Beteiligung der Stadt Michelstadt am ENTEGA-Projekt „Elektromobilität für Südhessen“. Im Rahmen dessen werden noch in diesem Jahr insgesamt 100 Ladesäulen mit 200 Lademöglichkeiten in den teilnehmenden Kommunen errichtet. Das ENTEGA-Projekt wird vom hessischen Wirtschaftsministerium mit 500.000 Euro gefördert. Eingeweiht wurden die neuen Ladesäulen am Mittwoch (23.8.) von Stephan Kelbert, Bürgermeister von Michelstadt, und Andreas Niedermaier, Vorstand der ENTEGA AG. Aktuell beteiligen sich 38 Kommunen und kommunale Einrichtungen mit 64 Ladesäulen am Projekt. Mit den neuen Säulen in Michelstadt sind bereits 46 Ladesäulen im Betrieb.

„Wir investieren hier in die Zukunft. Die Ladeinfrastruktur ist ein zentraler Faktor für den Erfolg der Elektromobilität. Mit Unterstützung des Landes wird ENTEGA in diesem Jahr gemeinsam mit den Kommunen die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte in Hessen um fast 30 Prozent erhöhen“, sagt Andreas Niedermaier. Bürgermeister Stephan Kelbert freut sich über die neuen Ladesäulen: „Michelstadt freut sich mit den anderen Odenwaldkommunen über die Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Die Nachfrage von „elektromobilen“ Touristen und Geschäftsleuten wird schnell weiter zunehmen und mit diesen beiden Zapfsäulen sind wir wieder auf der Höhe der Zeit. Neue Technik in unmittelbarer Nähe unserer historischen Altstadt – so entsteht ein schönes Zukunftsbild für unsere Stadt.“

Zum Einsatz kommt eine AC-Ladesäule mit der Standard-Ladesteckerverbindung (Typ-2-Stecker) und einer Leistung von 2 x 22 kW, an denen je nach Fahrzeug bis zu zehnmal schneller als an einer herkömmlichen Steckdose Strom getankt werden kann. Geladen werden kann dort mit der ENTEGA-Ladekarte oder mit vielen anderen gängigen Karten wie beispielsweise von The New Motion, Stromnetz Hamburg, EWE, Plugsurfing, EV-Box, LMS und Ecotap. Der Vorteil der ENTEGA-Ladekarte: Damit können ENTEGA-Kunden für nur 25 Euro im Monat an 7.500 Ladepunkten in ganz Europa ihre Elektrofahrzeuge aufladen – so oft sie möchten. Alleine in Deutschland stehen 2770 Ladepunkte zur Verfügung – in Hessen sind es knapp 400 Ladepunkte. Die Ladekarte von ENTEGA kann auf der ENTEGA Homepage oder im ENTEGA Point bestellt werden. Man kann alle ENTEGA-Ladesäulen aber auch ohne Ladekarte nutzen. Möglich macht dies eine Smartphone App von Ecotap. Abgerechnet wird dann über den Bezahldienst Paypal. Sämtliche ENTEGA-Stromtankstellen sind vernetzt, so dass die Kunden in der App sehen können, wo die Säulen stehen und ob sie einsatzbereit ist.

Im Rahmen des Projektes erhielt Bürgermeister Stephan Kelbert von Andreas Niedermaier den Schlüssel für einen elektrisch betriebenen BMWi3 überreicht. Eine Woche lang kann die Stadt jetzt das neue Elektroauto im Praxisbetrieb testen. Kommunen, die sich ebenfalls am Förderprojekt beteiligen wollen, können sich per Mail direkt an die ENTEGA wenden (e-mobilitaet-suedhessen@entega.de.).

PM: ENTEGA AG

Pressebild: Stephan Kelbert (li.), Bürgermeister von Michelstadt, und Andreas Niedermaier, Vorstand der ENTEGA AG, bei der Einweihung der neuen Ladesäule.

