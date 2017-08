SMA schließt O&M Verträge über 180 Megawatt für PV-Projekte in Chile

Die SMA Solar Technology AG (SMA) übernimmt die Betriebsführung und Wartung von zwei großen Photovoltaikkraftwerken in Chile.

(WK-intern) – Die Kapazität der beiden Anlagen des Betreibers Atlas Renewable Energy beträgt insgesamt 180 Megawatt.

SMA erweitert damit ihr bisheriges Leistungsspektrum in Südamerika und übernimmt O&M Leistungen für PV-Systeme sowohl mit SMA Lösungen als auch mit Wechselrichtern anderer Hersteller.

Das PV-Kraftwerk Javiera mit 70 MW liegt in der Region Atacama im Norden Chiles, das 110 MW-Projekt Quilapilun befindet sich nahe der Haupstadt Santiago. „Die globale SMA Strategie ist es, Betreibern von PV-Systemen vollumfassende Lösungen anzubieten. Dafür sind diese beiden Projekte eindrucksvolle Beispiele,“ erklärt Chuck Smith, Executive Vice President Service von SMA America. „Wir sind stolz, dass wir unser Leistungsspektrum in Südamerika ausweiten konnten und dass wir weltweit O&M Services für PV-Kraftwerke und gewerbliche PV-Anlagen mit SMA Wechselrichtern und mit Wechselrichtern anderer Hersteller anbieten können. Wir freuen uns, mit Atlas Renewable Energy als strategischem O&M-Partner in Chile zusammenzuarbeiten und unterstützen dessen Engagement für den Ausbau der Photovoltaik in Südamerika.“

Unser Ziel ist der kontinuierliche Ausbau von Solarenergie in ganz Lateinamerika und dafür brauchen wir zuverlässige Partner, um den Erfolg der Photovoltaik hier vor Ort sicherzustellen“, sagt Alfredo Solar, General Manager von Atlas Renewable Energy in Chile. „SMA hat die notwendige Erfahrung und ist ein zuverlässiger Partner, um Risiken zu minimieren, Anlagenlaufzeiten zu maximieren und einen reibungslosen und effizienten Betrieb der PV-Kraftwerke zu garantieren. Wir freuen uns, langfristig mit SMA zusammenzuarbeiten.“

Aktuell erbringt SMA O&M Leistungen für Photovoltaikkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,5 Gigawatt, koordiniert von den zwei Solar Monitoring Centers in Ulm, Deutschland, und in Kalifornien, USA.

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung dient lediglich zur Information und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren der SMA Solar Technology AG („Gesellschaft“) oder einer gegenwärtigen oder zukünftigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft (gemeinsam mit der Gesellschaft: „SMA Gruppe“) dar noch sollte sie als Grundlage einer Abrede, die auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder eines Unternehmens der SMA Gruppe gerichtet ist, verstanden werden.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der SMA Solar Technology AG (SMA oder Gesellschaft) derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die SMA in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der SMA Webseite www.SMA.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

PM: SMA Solar Technology AG

