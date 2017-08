PI – mit Link! – hi Tech & Industry Scandinavia in Herning präsentiert dänische Roboterlösungen für KMU

hi Tech & Industry Scandinavia in Herning präsentiert dänische Roboterlösungen für KMU

(WK-intern) – Größte Technologie- und Industriemesse Skandinaviens mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Industrie 4.0

Der deutsche Mittelstand steht laut Prognosen vor einer revolutionären Automatisierungswelle.

In Dänemark steht gleich eine ganze Reihe von Roboter-Herstellern bereit, kleine und mittlere Unternehmen mit ihren Lösungen für eine flexible und wirtschaftliche Produktion zu unterstützen.

Herning/Dänemark – Fahrerlose Transportfahrzeuge, die sich den Weg selbst merken, Greifer, die 6 kg Nutzlast und Gegenstände bis zu 8 kg anheben können und mobile Cobot Platformen, die als kompakte und mobile Arbeitsstation die sichere Zusammenarbeit mit Roboterarmen garantieren. Das sind nur drei der aktuellen Weltneuheiten made in Denmark aus dem Bereich der Robotertechnologie und Automatisierung, die vom 3. bis 5. Oktober 2017 auf der hi Tech & Industry Scandinavia, Skandinaviens größter Industrie- und Technologiemesse, im MCH Messecenter Herning im dänischen Herning präsentiert werden und insbesondere für KMU interessant sind.

Die vierte industrielle Revolution, Industrie 4.0, prägt in diesem Jahr Skandinaviens größte Industriemesse, wenn rund 650 Unternehmen ihre aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Automatisierung, Werkzeug und Produktionsmaschinen, Innovation, Energie, Zulieferer und Logistik vorstellen. Mit Fokus auf Digitalisierung, Automatisierung und Robotertechnologien sind auf der hi mehr als 20 Roboterfirmen, Systemintegratoren und Anbieter von Greiftechnik, auf der Leistungsschau vertreten, insbesondere aus Dänemark mit Namen wie Universal Robots und Mobile Industrial Robots (MiR) und spannenden kleineren Unternehmen, aber auch internationalen Playern wie Kuka, Fanuc, ABB oder Festo.

So ist das fahrerlose Transportfahrzeug Sally das Ergebnis der Zusammenarbeit der deutschen DS Automation GmbH und der dänischen Gibotech A/S und hilft als AGV (Automated Guided Vehicle) Mitarbeitern beim Transport von Lasten von bis zu 100 kg. Der Kleinlastenträger prägt sich seine Umgebung selbst ein und soll, insbesondere auch für KMUs, den flexiblen Materialfluss für Industrie 4.0-Anwendungen ermöglichen.

On Robots neuer Greifer RG 6 ist insbesondere für die Installation mit den Leichtbaurobottern des dänischen Cobot-Pioniers Universal Robots entwickelt worden, der mit 6 kg die dreifache Nutzlast seines Vorgängers RG 2 und Gegenstände bis zu 8 kg anheben kann. Beide Unternehmen stammen aus dem dänischen Odense, das mit seinem starken Roboter-Cluster Dänemark zu einem starken Mitspieler in der Roboter-Industrie gemacht hat.

Die mobile Cobot Plattform ER5 von Easyrobotics ist eine von insgesamt 26 Produkten auf der Messe aus dem Bereich Automatisierung, die von der hi-Fachjury als Weltneuheiten ausgezeichnet wurden. Die kompakte Arbeitsstation ER5 ist ebenfalls das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Universal Robots und macht die Roboter des Unternehmens in einem vollständig oder teilweise automatisiertem Umfeld noch mobiler und flexibler.

Als ein Höhepunkt der hi verleiht das dänische Roboternetzwerk DIRA am Eröffnungstag der Messe den diesjährigen DIRA-Automatisierungspreis 2017 an das Unternehmen, das mit seinen Entwicklungen einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung der Automatisierung und der Robotertechnologien geleistet hat. Für den Preis nominiert sind On Robot ApS für die Entwicklung des flexiblen und benutzerfreundlichen Robotergreifers RG2, Nordtec-Optomatic A/S für die Entwicklung einer automatischen Abfallsortierung zur Trennung von Plastik sowie Intelligent Marking ApS, dessen vollautomatischer Roboter Spielfelder selbstständig markiert.

Die Besucher haben während der Messe die Möglichkeit an Exkursionen teilzunehmen, wo sie innovative Technologien und Roboterlösungen sowie wegweisende Automatisierungskonzepte in einigen der am stärksten automatisierten KMU in Dänemark in der Praxis erleben können.

„Wir bieten unseren Besuchern ein breites Spektrum an spannenden internationalen Ausstellern aus verschiedenen Branchen und Sektoren, dazu hochkarätige Konferenzen mit unseren Partnern und hoffentlich viele wertvolle Erlebnisse und Begegnungen. Als größte Industrie- und Technologiemesse Skandinaviens sind vor allem die nordischen Länder stark vertreten, die bei der Digitalisierung im europäischen Vergleich führend sind. Hier bietet unser Schwerpunkt auf Digitalisierung interessante Einblicke“, sagt Mona Jakobsen, Projektleiterin für die Messe hi der Messegesellschaft MCH.

Weitere Höhepunkte auf der Messe hi

Die dänische Windenergie-Branche trifft sich am 2. und 3. Oktober zur WIND ENERGY DENMARK auf der hi. Die Konferenz mit Ausstellung ist Branchentreffpunkt für Industrie und Forschung, wo Ideen und Erfahrungen ausgetauscht und die neuesten Produkte und Lösungen präsentiert werden. Sie wird vom dänischen Windindustrieverband und dem dänischen Forschungskonsortium für Windenergie veranstaltet.

Die Technologien der Zukunft stehen am 4. und 5. Oktober im Mittelpunkt des Technologieevents TECHNOMANIA, zu dem der dänische Ingenieurverband IDA mit dem Anbieter von Automatisierungslösungen Festo und dem Entwickler von Kälte- und Klima- und Heizungstechnik Danfoss und dem MCH Messecenter Herning einlädt.

Die hi Tech & Energy Scandinavia ist erstmals Gastgeber der Veranstaltung International Food Contest mit Fokus auf neue Lebensmittel sowie innovative Lebensmitteltechnologien. Mehr als 1.500 Produkte konkurrieren in verschiedenen Kategorien miteinander. Hinter der Veranstaltung steht der dänische Molkereiverband.

Über hi Tech & Industry Scandinavia

hi Tech & Industry Scandinavia ist Skandinaviens führende Industrie- und Technologiefachmesse, die alle zwei Jahre vom Veranstalter MCH Messecenter Herning in Herning, Dänemark, dreieinhalb Autostunden nördlich von Hamburg, durchgeführt wird. In diesem Jahr findet sie vom 3. bis 5. Oktober 2017 statt. Rund 650 Aussteller werden erwartet. Die Messe besteht aus insgesamt sechs Teilmessen auf insgesamt 100.000 Quadratmetern Messefläche verteilt auf 12 Hallen. Dazu kommen die Konferenz und Ausstellungsevents TECHNOMANIA (4. und 5. Oktober 2017) und WIND ENERGY DENMARK (2. und 3. Oktober 2017). 2017 ist hi erstmals auch Gastgeber des International Food Contest.

Pressebild: Der dänische Roboterhersteller Universal Robots gehört zu den Pionieren der Entwicklung der Leichtbau Roboter und Cobots und ist auf der hi wieder mit Produktneuheiten vertreten. (Foto: MCH Messecenter Herning)

