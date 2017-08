Phelix-DE Kontrakt bringt Vertrauen in deutschen Strommarkt zurück

Phelix-DE Kontrakt entwickelt sich schnell zum neuen Benchmark-Produkt für deutschen Strom – 49 TWh seit Einführung gehandelt

(WK-intern) – Als Antwort auf die bevorstehende Teilung der deutsch-österreichischen Preiszone hat die European Energy Exchange (EEX) im April dieses Jahres die Phelix-DE Produktpalette eingeführt.

Während viele regulatorische Details zur Gebotszonentrennung noch unsicher sind, entwickelt sich der vom Markt umfassend begrüßte neue Phelix-DE Future schnell zum neuen Benchmark-Produkt für deutschen Strom.

Das wachsende Vertrauen der Marktteilnehmer hat zu einer erheblichen Verschiebung der Liquidität vom alten Phelix-DE/AT Kontrakt hin zum neuen Phelix-DE Kontrakt geführt. Dies gilt insbesondere in den Kontrakten mit Fälligkeiten nach der aktuell für den 1. Oktober 2018 geplanten Aufteilung der ursprünglichen Preiszone.

In der ersten Hälfte des Monats August 2017 wurden mehr als 40 % der Volumina im EEX Jahreskontrakt Cal19 (Grundlast) im neuen Phelix-DE Kontrakt gehandelt oder gecleart. Im Jahreskontrakt Cal20 (Grundlast) wurden im gleichen Zeitraum bereits mehr als 75 % der Volumina im neuen Phelix-DE Kontrakt umgesetzt.

„Wir beobachten, dass das Vertrauen in den deutschen Strommarkt zurückkehrt. Seit dem Start der neuen Produkte sehen wir eine sehr positive Entwicklung im Phelix-DE Future (Mai 2017: 8,1 TWh, Juni 2017: 12,2 TWh, Juli 2017: 15,0 TWh). Diese Entwicklung wird dazu beitragen, die Sicherheit in den Markt zurückzubringen“, erklärt Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX.

Köhler ergänzt: „2016 war ein Rekordjahr für die EEX und obwohl wir in der ersten Hälfte dieses Jahres niedrigere Volumina verzeichnet haben – auch vor dem Hintergrund eines insgesamt rückläufigen Großhandelsvolumens auf allen europäischen Märkten – ist 2017 trotzdem unser zweitbestes Jahr im Hinblick auf die Volumina an den EEX Strom-Terminmärkten sowie insbesondere am deutschen Strommarkt.“

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie- und Commodity-Produkte. An der EEX werden Kontrakte auf Strom, Kohle und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und Agrarprodukte gehandelt oder zum Clearing registriert. Zur EEX-Gruppe gehören weiterhin EPEX SPOT, Powernext, Cleartrade Exchange (CLTX), Gaspoint Nordic, Power Exchange Central Europe und Nodal Exchange. Clearing und Abwicklung der Handelsgeschäfte übernimmt das Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC) und in den Vereinigten Staaten Nodal Clear. Die EEX ist Mitglied der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Informationen: www.eex.com

