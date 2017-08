In Mühlenbeck ist ein Solarpark der Superlative eröffnet

SUNfarming eröffnet 3,2 MW Solarpark Mühlenbeck

(WK-intern) – Ein weiterer SUNfarming Solarpark wurde erfolgreich in Mühlenbeck in der Oberhavelregion fertiggestellt.

Auf einer Fläche von 55.000 m² wurden auf dem ehemaligen Deponie-Gelände, 12.048 Solarmodule des Typs SUNfarming SF-AT235-60P mit 260 und 265 Wp Leistung, verbaut.

Die verwendeten SUNfarming Qualitätsmodule und Wechselrichter sind alle “Made in Germany”. Die damit produzierte Energie von 3.229.800 kWh kann im Jahr 1.000 2-Personen Haushalte mit sauberem Solarstrom versorgen. Darüber hinaus sorgt SUNfarming durch dieses Projekt für eine Einsparung von CO2-Emissionen in Höhe von jährlich ca. 1.937,511 kg, was dem Ausstoß von ca. 750 Mittelklassewagen entspricht.

Bis zu 50 Monteure und Techniker haben ein „kleines Wunder“ vollbracht und in einer Rekordzeit 5000 Pfähle, teilweise bis zu 1,20 tief, in die Erde gerammt, es wurden 516 „Tische“, und die Module montiert.

SUNfarming investiert von der Planung bis zur Fertigstellung der Anlage 3,5 Millionen Euro. Der Pachtvertrag für die Deponie-Fläche läuft über 20 Jahre mit einer Verlängerungsoption von jeweils 5 Jahren.

„Dank der guten Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und den ausführenden Firmen konnte der Solarpark in Rekordzeit errichtet werden“, sagt SUNfarming Geschäftsführer Martin Tauschke. Dieses hervorragende Zusammenspiel war auch notwendig, denn Anlagen dieser Größe werden ab 2017 laut Gesetzgeber nicht mehr ermöglicht. Die Obergrenze wird dann bei 0,75 MW liegen. 3 Tage vor Weihnachten 2016 wurde die Baugenehmigung erteilt.

Für Bauamtsleiter Hans-Werner Labitzki ist die Nutzung der Deponiefläche eine sinnvolle und nachhaltige Nachnutzung, wertvolle Ackerflächen werden geschont. Der um die Solaranlage errichtete Sicherheitszaum verhindere zudem, dass Wildschweine alten Unrat hervorwühlen könnten, wie in der Vergangenheit geschehen.

Auch Bürgermeister Fillipo Smaldino-Stattaus freut sich über die Fertigstellung der Anlage:

„Die Gewerbesteuereinnahmen der Kommune steigen, und die Gemeinde spart die Kosten für Sicherung und Pflege des Gebietes. Wieder ist ein Puzzlestück auf dem Weg zur grünen Gemeinde Mühlenbecker Land gefunden worden”.

Über die SUNfarming Gruppe

Gegründet als Qualitätssicherer, Bezugsgenossenschaft und Planungsgesellschaft des BRM (Bundesverband Regenerative Mobilität e. V.) in 2004, ist sie heute spezialisiert als Investcontroller und Projektentwickler für Kapitalinvestoren und in der Realisierung und aktiven Begleitung von PV-Projekten für gewerbliche und private Eigenstromanlagen. Mit unserem erfahrenen Team aus Kaufleuten, Ingenieuren und Elektrotechnikern haben wir bereits 450 MWp Anlagenleistung erfolgreich realisiert und sind verantwortlich für Service und Wartung von über 200 MWp Solarparks.

Als eines der zehn größten deutschen Unternehmen im Bereich Solar-PV hat die SUNfarming-Gruppe, mit Sitz in Erkner (bei Berlin), ihre Kompetenzen im Bereich Erneuerbare Energien in den vergangenen 13 Jahren mit mehr als 450 MWp Solaranlagen als Freiflächen- und Dachanlagen in Deutschland und weltweit, davon 95 MWp im Eigenbestand, bewiesen. Unsere Unternehmensgruppe ist wirtschaftlich in der Projektentwicklung, Finanzierung, Realisierung und dem Betrieb von Solaranlagen und damit verbundenen Konzepten wie der Agro-Photovoltaik und E-Mobilität aktiv.

Über Crowfunding bietet SUNfarming nun auch Kleinanlegern die Möglichkeit von langfristigen und profitablen Renditen zu profitieren. Investoren können sich schon ab 250 Euro an der Bestandsanlage Solarpark „Rathenow“ und erhalten profitable Renditen von geplanten 4 %.

PM: SUNfarming GmbH

Pressebild: Investoren können sich schon ab 250 Euro an der Bestandsanlage Solarpark „Rathenow“ und erhalten profitable Renditen von geplanten 4 %

