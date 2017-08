Hafen Norddeich wird als Stützpunkt für Windparkbetreiber weiter ausgebaut

Baustart am Nord-Ost Kai im Hafen Norddeich

(WK-intern) – Minister Lies: „Der ‚Hafen Niedersachsen‘ wird mit vier neuen Liegeplätzen gestärkt“

Niedersachsens Hafenminister Olaf Lies hat heute mit dem symbolischen Starten der Ramme den Baubeginn für die Erweiterung der Kaianlage im Hafen Norddeich eingeläutet.

Da der Hafen Norddeich zunehmend als Stützpunkt für Windparkbetreiber genutzt wird, reichen die vorhandenen Liegeplätze nicht mehr aus. Um die Kapazitäten insgesamt im Hafen zu erhöhen, wird nun die Kaianlage um weitere Liegeplätze erweitert.

Minister Lies sagte: „Der Hafen Norddeich hat mit der Ansiedlung bedeutender Energiekonzerne wichtige Servicefunktionen im Offshore-Geschäft übernommen. Durch die kurzen Entfernungen zu den Windparks in der Nordsee, ist Norddeich zu einem bevorzugten Basishafen geworden. Mit den neuen Liegeplätzen stärken wir den Hafen Norddeich u.a. als Servicestandort für die Offshore-Versorgung und sichern die Wettbewerbsfähigkeit des ‚Hafen Niedersachsen’.”

Nach Abschluss der Bauarbeiten kann die Kaianlage voraussichtlich ab Mitte des Jahres 2018 in den vorgesehenen Betrieb gehen. Die Kosten für dieses Projekt sind mit rund 1,4 Millionen Euro prognostiziert.

„Dabei handelt es sich um eine wichtige Investition, die zeigt: Unsere Häfen wachsen und werden an die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen angepasst”, so Minister Lies. „Als Energieland Nummer 1 spielt Niedersachsen eine zentrale Rolle bei der Energiewende in Deutschland. Wir nehmen mit den heimischen Seehäfen eine besondere Verantwortung beim Ausbau der Offshore-Windenergie wahr. Durch die zahlreiche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der niedersächsischen Hafeninfrastruktur steigern wir die Attraktivität der Häfen für potentielle Investoren und schaffen so zukunftssichere Arbeitsplätze in der Region.”

PM: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Offshore-Transport / Foto: HB

