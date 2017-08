Bremer wpd Gruppe öffnet neue Finanzierungsquellen für das internationale Wachstum

wpd AG auf internationalem Wachstumskurs

(WK-intern) – Erste Platzierung eines Schuldscheindarlehens am Kapitalmarkt

Die wpd AG, Bremen, hat bei institutionellen Anlegern erfolgreich ihr erstes Schuldscheindarlehen von Euro 68,5 Mio. platziert.

Das Schuldscheindarlehen war deutlich überzeichnet. Sole Lead Arranger war die Bayerische Landesbank. Mit diesem Schritt macht sich das Unternehmen unabhängiger von bestehenden Finanzierungsstrukturen und erschließt zugleich zusätzliche Finanzierungsquellen für das internationale Wachstum.

Derzeit ist der deutsche Projektentwickler und Betreiber international in 18 Ländern in den Geschäftsfeldern Wind Onshore, Wind Offshore und PV aktiv. „Wir wollen unser Wachstum in bestehenden und in neuen Märkten in Asien, Südamerika und Europa fortsetzen und suchen hierfür weitere engagierte Mitarbeiter zur Ergänzung unserer Teams“, sagte Unternehmenssprecher Christian Schnibbe.

Über die wpd Gruppe

wpd ist ein weltweit agierender Entwickler und Betreiber von On- und Offshore-Windparks und insgesamt in 18 Ländern aktiv, der Hauptsitz befindet sich in Bremen. Seit mehr als 20 Jahren hat das Unternehmen Projekte mit 2.080 Windenergieanlagen und einer Leistung von insgesamt 4.100 MW realisiert. International plant wpd Vorhaben in den Größenordnungen von 7.500 MW onshore und über 5.600 MW offshore. www.wpd.de

