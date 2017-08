Windanlagenturbulenzen mit dem Onlinetool WakeGuard neu berechnen

Turbulenzberechnung leicht gemacht – die I17-Wind GmbH & Co. KG veröffentlicht zur HUSUM Wind 2017 das neue Onlinetool WakeGuard

(WK-intern) – Friedrichstadt – Die I17-Wind GmbH & Co. KG hat die Anfragen und Anregungen Ihrer Kunden der letzten Jahre umgesetzt und das Onlinetool WakeGuard entwickelt.

Die Software macht es dem Anwender möglich, geplante Windparks auf einfachstem Wege auf Ihre Umsetzbarkeit hinsichtlich der Anlagenabstände untereinander und der Turbulenzintensität zu überprüfen.

Darüber hinaus vergleicht WakeGuard auch die Standortbedingungen bezüglich der Windzone, der mittleren Windgeschwindigkeit, der Windscherung und des Anströmwinkels mit den Auslegungswerten der geplanten Windenergieanlage(n).

Besonders hervorzuheben ist die fortlaufend gepflegte und überwachte Datenbank, auf die die Software zurückgreift. In dieser Datenbank sind alle Auslegungsparameter der Windenergieanlagen hinterlegt. Der Kunde muss nur noch das Parklayout und eine Windverteilung eingeben, den geplanten Anlagentyp auswählen und kann dann sichergehen, dass die Standortbedingungen mit den korrekten Auslegungsbedingungen verglichen werden.

André Gefke und Christian Kebbel (beide geschäftsführende Gesellschafter der I17-Wind GmbH & Co. KG) betonen: „In die Softwareentwicklung flossen sehr viele Anregungen und Wünsche unserer Kunden und unserer Testpartner mit ein. Dadurch können wir sichergehen, dass die Benutzerfreundlichkeit gegeben ist und freuen uns, die Software während der HUSUM Wind 2017 präsentieren zu können.“

Für Interessierte besteht im Rahmen der HUSUM Wind 2017 die Möglichkeit, die Software in mehreren Veranstaltungen kennenzulernen und die Bedienerfreundlichkeit an Berechnungsbeispielen zu testen. Das Programm zur Messe und die verfügbaren Plätze können unter

http://www.i17-wind.de/wakeguard/ eingesehen werden.

Anmeldungen erfolgen an wakeguard@i17-wind.de.

Über die I17-Wind GmbH & Co. KG:

Die I17-Wind ist ein Sachverständigenbüro aus Friedrichstadt in Schleswig-Holstein. Seit 2012 erstellt das Unternehmen Gutachterliche Stellungnahmen zur Standorteignung (Turbulenzgutachten), sowie Schall- und Schattenwurfprognosen für geplante Windparks. Mit über 1.100 bearbeiteten Projekten im Bereich der Standorteignung und der Mitgliedschaft im Sachverständigenbeirat des BWE steht dem Kunden mit der I17-Wind ein äußerst verlässlicher und kompetenter Partner zur Seite.

PM: I17-Wind GmbH & Co. KG:

