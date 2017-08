Windkraft-Experte Olav Davis ist der neue Chef des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Tartler

Kreativität und Erfahrung an der Spitze

(WK-intern) – Der Werkstoff- und Windkraft-Experte Olav Davis hat vor wenigen Tagen die Leitung des neuen F.E.D. Zentrums von Anlagenbauer Tartler übernommen.

Damit gewinnt das hessische Unternehmen einen der klügsten Köpfe der Branche für seine Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der Kunstharz-Misch- und Dosiertechnik.

Der 45-jährige Engländer kann über einen modernen Maschinenpark verfügen und wird nun mit dem Aufbau eines eigenen Ingenieur-Teams beginnen.

Michelstadt – Mit großen Schritten treibt Anlagenbauer Tartler am Standort Michelstadt den Ausbau seines neuen Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationszentrums – kurz F.E.D. Zentrum genannt – voran. Nachdem in den letzten Wochen auf rund 120 m2 alle baulichen, technischen und personellen Voraussetzungen für die Arbeit an innovativen Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Niederdruck-Misch- und Dosiertechnik geschaffen wurden, konnte Firmenchef Udo Tartler nun für die Leitung des F.E.D. Zentrums den Branchen-Experten Olav Davis gewinnen. Der Engländer bringt über 16 Jahre Erfahrung aus der Werkstoff- und Windkrafttechnik mit und gilt als Spezialist auf dem Gebiet der Faserverbundtechnik. „Mit seiner Kreativität, seinem Technologie-Knowhow und seinem tief greifenden Detailwissen ist Olav Davis genau der richtige Mann an der Spitze unseres F.E.D. Zentrums“, sagt Udo Tartler.

Hohe strategische Relevanz

Die Gründung des neuen F.E.D. Zentrums in Michelstadt hat für die Unternehmensgruppe Tartler hohe strategische Relevanz. Denn damit bündelt der Anlagenbauer nicht nur all seine Entwicklungs- und Forschungsprojekte an einer Stelle, sondern bietet seinen Kunden auch erweiterte Möglichkeiten für die Demonstration serienreifer Prozess- und Systemlösungen. „Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung werden wir uns im F.E.D. Zentrum mit maximalem Einsatz der Realisierung innovativer und richtungsweisender Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Kunstharz-Misch- und Dosiertechnik widmen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden“, erklärt der neue Zentrumsleiter Olav Davis.

Davis kann für seine Arbeit auf einen modernen Maschinenpark zugreifen und wird seine Aktivitäten über alle Technologien und Verfahren erstrecken, die derzeit für das Mischen und Dosieren von Kunstharzen von Bedeutung sind: Die Vakuuminfusionstechnik, das Resin Transfer Moulding (RTM), die Pultrusion und die Schaumstoff-Herstellung sowie Gießverfahren für Polyurethane, Epoxidharze und Silikone. „Dreh- und Angelpunkte werden hierbei auch die Entwicklung neuer Einwegmischer und Mischköpfe sowie ergonomischer Auftragsdüsen und innovativer Handlingsysteme für die Kunden sein – so wie es typisch ist für Tartler“, sagt Olav Davis.

Mit dem F.E.D. Zentrum ist Tartler nun auch in der Lage, den Kunden alle Prozessabläufe lückenlos live und unter 1:1-Realbedingungen vorzuführen. Optimierungspotenziale lassen sich so direkt vor Ort an laufenden Anlagen demonstrieren. „Ob Formen- oder Modellbau, ob Automobil- oder Bootsbau, ob Windflügel-Herstellung oder Elektroverguss – der Kunde kann auf diese Weise sofort erkennen, welche positiven Impulse unsere Forschungsarbeit für seine Verarbeitungsprozesse hat“, betont Firmenchef Udo Tartler.

PM: Tartler GmbH

Pressebild: Olav Davis ist der Leiter des neuen Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationszentrums von Anlagenbauer Tartler. Der Engländer bringt über 16 Jahre Erfahrung aus der Werkstoff- und Windkrafttechnik mit. (Tartler GmbH)

