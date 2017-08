HUSUM Wind 2017: Hailo Wind Systems präsentiert innovative Technik und Services

Hailo Wind Systems, der Partner von internationalen Windkraftanlagenherstellern und -betreibern, lebt den Anspruch, den sicheren Betrieb und die zuverlässige Wartung von Windkraftanlagen auf der ganzen Welt zu gewährleisten.

(WK-intern) – Auf der HUSUM Wind 2017 präsentiert das Unternehmen vom 12. bis 15. September in Halle 5, Stand B 43 innovative Steigtechnik, Servicelifte und seine neuen Services, wie erweiterte Winden- und Kranprüfungen sowie Trainings für Windkraftanlagen.

Auf dem 72 m² großen Stand können sich die Besucher nicht nur über neueste Technik und Serviceangebote für die internationale Windkraftbranche informieren, sie haben auch Gelegenheit, alle aktuellen Steigschutzsysteme sowie die innovativen Steighilfen an dem fast 10 m² großen Schulungsturm live zu testen.

Darüber hinaus steht der Servicelift GLOBALlift H1 den Besuchern für einen Praxistest zur Verfügung.

Der GLOBALlift H1 ist der kompakteste Servicelift für Windkraftanlagen seiner Klasse. Die seilgeführte 1-Mann-Kabine wurde speziell für die Anforderungen Nordafrikas und von Teilen der USA entworfen, in denen vielfach Türme mit geringen Durchfahrbreiten der Plattformen installiert werden. Trotz seiner geringen Größe besitzt er das gleiche sehr hohe Sicherheits- und Zuverlässigkeitsniveau wie die anderen Modelle der GLOBALlift-H-Serie. „Beim Thema Sicherheit gehen wir keine Kompromisse ein. Deswegen gelten für all unsere Produkt- und Serviceangebote auf der ganzen Welt höchste Standards“, sagt Geschäftsführer Dirk Mischnick.

Darüber hinaus stellt der Windkraft-Spezialist die Vorteile seines globalen Produktions- und Servicekonzeptes vor, gibt Einblicke in den Ausbau seines Servicegeschäfts und bietet einen Überblick über das umfassende Schulungs- und Trainingsangebot der hauseigenen Safety And Rescue Academy (SARA). In zwei großzügigen Lounge-Bereichen können Messebesucher mit Mitarbeitern von Hailo Wind Systems persönliche Gespräche führen und den Standbesuch entspannt ausklingen lassen.

PM: Hailo Wind Systems

Pressebild: HAilo Wind Systems: GLOBALlift H1

