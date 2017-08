EEW SPC wird alle 174 Monopiles für das Offshore-Windparkprojekt Hornsea Project One herstellen

DONG Energy hat bekannt gegeben, dass EEW SPC alle 174 Monopiles für die Offshore Windfarm herstellen wird.

(WK-intern) – DONG Energy hat heute bekannt gegeben, dass EEW Special Pipe Constructions GmbH (EEW SPC) alle 174 Monopiles für die Offshore Windfarm Hornsea Project One herstellen wird.

Beide Unternehmen hatten bereits im November 2016 über den Vertrag für 116 Monopiles berichtet, der mit heutiger Nachricht auf alle 174 Fundamente für den zukünftig weltweit größten Windpark erweitert wurde.

Die Monopiles haben einen Durchmesser von bis zu 8,1 Meter und wiegen in etwa 900 Tonnen pro Stück.

Claus Nørgaard, Engineering, Procurement and Construction Director für das Projekt sagt: “Hornsea Project One wird der erste Windpark in der Welt sein, der eine Kapazität von mehr als 1 GW hat und wird genug Energie produzieren, um mehr als eine Million Haushalte in Großbritannien mit Strom zu versorgen. Indem wir für alle Windturbinen die gleiche Fundamentlösung nutzen, profitieren wir nicht nur von den Skaleneffekten und unserer Erfahrung, auch der Bau unseres Offshore-Windparkprojekts wird effizienter.”

“Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das DONG Energy uns erneut ausspricht. Das zeigt die sehr gute Beziehung zwischen unseren Unternehmen und wir sind stolz, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, um das Projekt erfolgreich zum Abschluss zu bringen.” betont Michael Hof, COO/Managing Director von EEW SPC.

Hornsea Project One befindet sich 120 km vor der Küste Yorkshires (UK). Start der Onshore-Arbeiten im Jahr 2016 und die Offshore-Arbeiten werden Ende 2017 beginnen. Das Projekt wird voraussichtlich 2020 in Betrieb genommen.

Über EEW SPC:

Bereits seit über 80 Jahren verbindet die EEW-Gruppe weltweit Spezialisten für die Produktion von Stahlrohrstrukturen sowie den dazugehörigen Rohrkomponenten. Die EEW Special Pipe Constructions GmbH mit Sitz im Rostocker Überseehafen ist ein weltmarktführendes Tochterunternehmen der EEW-Gruppe und gilt als Garant für die erfolgreiche Produktion von Fundamentstrukturen für den Offshore Wind Bereich sowie Piles für die Offshore Öl- und Pressemitteilung Gasindustrie. Mit Innovationskraft und dem Engagement von über 500 Mitarbeitern realisiert EEW SPC zukunftsweisende Lösungen für den Bereich der Erneuerbaren Energien.

PM: EEW Special Pipe Constructions GmbH



Pressebild: EEW SPC liefert alle Monopiles für Hornsea Project 1

Weitere Beiträge: