Sharper Shape kündigt der erste, auf gewerblichen Drohnen basierte, automatische Detailinspektionsservice für elektrische Versorgungsunternehmen

(WK-intern) – Der neue vollautomatische Inspektions- und Datenanlyse-Dienst erhöht Sicherheit, Geschwindigkeit und Effizienz bei visuellen Detailinspektionen der Anlagen von Energieversorgern erheblich.

Grand Forks, ND – Sharper Shape Inc. hat diese Woche bekannt gegeben, dass sein neuer automatischer Detailermittlungsservice (Automatic Detailed Inspection, ADI) die Feldtests bestanden hat und nun für den sofortigen gewerblichen Gebrauch durch Stromversorgungsunternehmen verfügbar ist.

Der ADI-Service ist als umfassendes End-to-End-Inspektionspaket erhältlich. Alternativ können Unternehmen mithilfe der ADI „Drone Software as a Service™ “ Technologie von Sharper Shape ihr eigenes Fluggerät und Personal nutzen, um die Effizienz von unternehmensinternen unbemannten Flugoperationen zu erhöhen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein ADI-Service von den wichtigsten US-amerikanischen und internationalen Energieversorgern schnell übernommen werden wird, da es das System ermöglicht, den gesamten Prozess – vom Einsatz der Drohnen zur Detailinspektion wichtiger Infrastrukturkomponenten bis hin zur Ermittlung von Defekten – zu automatisieren.

Der ADI-Service von Sharper Shape macht sich die herausragenden Fähigkeiten der aktuellen Generation kleiner gewerblicher unbemannter Flugzeuge umfassend zunutze. Zuallererst erstellt die Flugplanungssoftware von Sharper Shape mithilfe der LiDAR-Daten des Systems automatisch präzise 3D-Modelle der Stromleitungen. Die ADI-Flugplanungssoftware nutzt raumbezogene Daten, um optimierte Strecken für die automatische Inspektion der Anlagen von Stromversorgern zu erstellen. Gewerbliche Hochleistungs-DJI-Drohnen folgen diesen automatisch erstellten Flugstrecken, um aus der Nähe und aus verschiedenen Winkeln Aufnahmen von Isolatoren, Kabelverbindungen und sonstigen wichtigen Komponenten zu erstellen. Diese Bilder werden schließlich softwaregesteuert in die cloudbasierte Sharper Inspector-Software-Plattform geladen. Diese speziell zu diesem Zweck entwickelte Anwendung bietet eine ideale Plattform, auf der das Personal von Stromversorgern Felddaten ansehen können. Die Analyse nach dem Flug wird durch eine Reihe von Artificial Intelligence-Werkzeugen zusätzlich beschleunigt.

„Unser neuer ADI-Service sorgt für minimalen Aufwand bei der Erfassung sämtlicher für die umfassende Analyse des Zustands eines Stromversorgungssystems erforderlichen Daten und der Behandlung der Prolembereiche“, erklärt Paul Frey, VP des Vertriebs bei Sharper Shape. „Die UAS-Feld-Teams können täglich ein wesentlich höheres Arbeitsaufkommen bewältigen und erzielen deutlich aussagekräftigere Prognosen und besser wiederholbare Ergebnisse“.

Ilkka Hiidenheimo, Geschäftsführer von Sharper Shape, kommentiert dies wie folgt: „Dank unserem neuen ADI-Dienst automatisieren wir nicht nur die Drohnenaktivitäten vor Ort, sondern bieten auch eine vollständige Umgebung für computergesteuerte Analysen der enormen, während der Flüge gesammelten Datenmengen.“

Hiidenheimo wirft einen Blick in die Zukunft: „Nach Aufhebung der US-Bestimmung im Hinblick auf BVLOS werden wir das Potenzial des Services maximieren können, so, wie wir es bereits in Finnland tun“.

Vorteile von ADI im Vergleich zu herkömmlichen Inspektionen durch Hubschrauber oder Fußstreife

· Erhöhte Sicherheit, da Pilot und Crew nicht mitfliegen

· Höhere Datenqualität als bei Erfassung durch Hubschrauber und Daten von unterhalb der Anlagen

· Deutlich kostengünstiger

· Umweltfreundlicher

Zu den Vorteilen von ADI im Vergleich zu Inspektion der Anlagen von Stromversorgern durch herkömmliche, manuell gesteuerte Drohnen zählen:

· Die Inspektionsdauer wird von 10-20 Minuten pro Anlage bei der manuellen Flugsteuerung auf 1-2 Minuten bei Verwendung von ADI gesenkt.

· ADI bietet besser wiederholbare und hochwertigere Inspektionsergebnisse.

· Das ADI-Feldpersonal ist deutlich weniger Stress ausgesetzt, was wiederum geistige und körperliche Ermüdung verringert

· ADI minimiert das Risiko – selbst weniger routinierte Piloten können hochwertige Inspektionsarbeit leisten

· Sämtliche ADI-Daten werden automatisch auf die Sharper Inspector-Software-Plattform hochgeladen. Dadurch steht eine optimierte Umgebung für die manuelle Inspektion der Daten zur Verfügung, aber auch für die Automatisierung bestimmter Inspektionsaufgaben durch intelligente Software-Plugins

Obwohl der ADI-Service von Sharper Safe ursprünglich für die Märkte für elektrische Übertragung und Verteilung vorgesehen war, arbeitet das Unternehmen an der Einführung der Anwendungen in eine Bandbreite von Bereichen der industriellen Inspektion. Hiidenheimo von Sharper Shape erklärt: „Es gibt keinen Grund, der dafür spricht, dass unsere Software bei automatischen Flugoperationen und Inspektionen an Mobilfunkmasten, Windkraftwerken oder sonstigen wichtigen Industrieanlagen weniger effizient sein sollte.“

Über Sharper Shape

Sharper Shape ist weltweit führend bei Drohnen-basierten Inspektionsservices. Das Unternehmen verfügt über US-Büros in North Dakota und Maryland sowie über einen Standort für internationale Forschung und Entwicklung nahe dem finnischen Helsinki. Die gesamte Palette des Unternehmens an unbemannten Flugzeugen, Sensorsystemen und Softwarediensten wurde speziell dazu entwickelt, die Bedürfnisse der Industrie für elektrische Übertragung und Verteilung zu erfüllen. Der Consolidated Linear Inpection-Service von Sharper Shape und der neu eingeführte Automatic Detailed Inspection-Service bieten unschlagbare Inspektionsgeschwindigkeit und Kosteneffizienz für Stromversorgungsunternehmen.

