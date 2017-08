Trianel hat mit neuem Solarpark 150.000 Solarmodule im Stadtwerke-Portfolio

Trianel Erneuerbare Energien übernimmt Solarpark in Rheinland-Pfalz

(WK-intern) – Aachen, Pirmasens – 150.000 Solarmodule hat die Projektentwicklung von Trianel bereits für das Stadtwerke-Portfolio der Trianel Erneuerbare Energien realisiert und gebündelt.

Neben der Akquise von Bestandsprojekten stehen nun mehr und mehr die Ausschreibungsprojekte im Mittelpunkt unserer Projektentwicklung“, freut sich Herbert Muders, Bereichsleiter Projektentwicklung Onshore bei der Stadtwerke-Kooperation Trianel.

Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) hat den Kaufvertrag für den bislang größten Solarpark im gemeinsamen Portfolio der beteiligten Stadtwerke und Trianel unterschrieben.

Der Solarpark Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz besteht aus rund 56.800 Solarmodulen, verteilt auf drei PV-Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von 14 MegawattPeak. Diese umfassen eine Fläche von rund 28 Hektar entlang der Autobahn A8 und A62 im Landkreis Südwestpfalz, etwa 10 Kilometer von Pirmasens und der französischen Grenze entfernt. Projektiert und errichtet wurden die Anlagen von der c2energy GmbH mit Sitz im rheinland-pfälzischen Neustadt. Zwischen September 2012 und Januar 2014 haben die drei Teilanlagen den Betrieb aufgenommen.

„Auf Basis der bisherigen Ertragsdaten und weiterer Optimierungen in der Betriebsführung rechnen wir mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 15 Millionen Kilowattstunden. In Kombination mit der bestehenden Festvergütung ist der Solarpark Südwestpfalz ein wirtschaftlich sehr attraktives Projekt“, erklärt Andreas Lemke, für Solarprojekte zuständiger Abteilungsleiter bei Trianel.

39 Stadtwerke und die Trianel GmbH sind an der TEE beteiligt. Gemeinsam investieren sie rund eine halbe Milliarde Euro in den Auf- und Ausbau des eigenen Erneuerbaren-Portfolios mit Windkraftanlagen und PV-Freiflächenanlagen.

Die Trianel Projektentwicklung Onshore bündelt dabei die Expertise der kommunalen Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien an Land, von der Akquise vorentwickelter Projekte bis hin zur Weißflächenentwicklung und wirtschaftlichen Positionierung in Ausschreibungsverfahren.

Trianel GmbH

Die Trianel GmbH wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, die Interessen von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern zu bündeln und deren Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken.

Dieser Idee – Interessen im Netzwerk zu bündeln – folgen mittlerweile über 100 Gesellschafter und Partner aus dem kommunalen Bereich. Zusammen versorgen die Trianel Gesellschafter über sechs Millionen Menschen in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Damit ist Trianel das führende Stadtwerke-Netzwerk in Deutschland und Europa. Trianel konzentriert sich auf die Unterstützung der Stadtwerke bei ihrer Versorgungsaufgabe. Im Energiehandel und in der Beschaffung werden gezielt Interessen gebündelt und Synergien genutzt. Im Laufe der Jahre sind systematisch neue Geschäftsfelder aufgebaut worden. Trianel ist auch in der Energieerzeugung, in der Gasspeicherung sowie in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für Stadtwerke aktiv.

PM: Trianel GmbH

Trianel Hauptgebäude Aachen / Pressebild

