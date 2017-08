Gurit berichtet strategische Fortschritte und eine weitere Verbesserung der Profitabilität für das erste Halbjahr 2017

Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) berichtet einen Nettoumsatz in Höhe von CHF 175,2 Millionen für das erste Halbjahr 2017.

(WK-intern) – Dies enstpricht einem währungsbereinigten Rückgang um ‑0,5% und einer Abnahme von -3,9% in der Berichtswährung Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr.

Der Betriebsgewinn betrug CHF 21 Millionen und die Betriebsgewinnmarge erreichte 12% des Nettoumsatzes für das erste Halbjahr 2017.

Gurit erzielte gute Fortschritte bei der Implementierung der Unternehmens­strategie. Zu den wichtigsten Erfolgen im ersten Halbjahr 2017 zählen die Akquisition von PH Windsolutions, die Gründung eines Joint-Ventures für die Balsaholzfertigung in Indonesien und die Integration des akquirierten PET Geschäfts in den Geschäftsbereich Composite Materials. Umsatzseitig war die Marktlage in den jeweiligen Zielmärkten sehr unterschiedlich und führte zu einem temporären Umsatzrückgang; dennoch konnte das Unternehmen seinen Betriebsgewinn weiter steigern und erzielte eine Verbesserung um 11% gegenüber dem Vorjahr.

Gurit Composite Materials

Der Geschäftsbereich Composite Materials erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen Nettoumsatz von CHF 129,7 Millionen (1HY 2016: CHF 136,0 Millionen). Dies entspricht einem Rückgang von -1,8% auf währungsbereinigter Basis und ‑4,6% in Schweizer Franken. Die Materialnachfrage im Windenergiemarkt verzeichnete einen Absatzrückgang von währungsbereinigten -3,0% bzw. -5,9% in Schweizer Franken auf CHF 69,1 Millionen im ersten Halbjahr 2017 (1HY 2016: CHF 73,5 Millionen). Der Rückgang ist hauptsächlich auf die unerwartet schwächere Nachfragesituation in Indien zurückzuführen, die nicht durch Neuinstallationen in anderen globalen Windenergieregionen kompensiert werden konnte. Die Umsätze in anderen Materialmärkten (Marine, Industrie, Auto-Materialien) sanken im ersten Halbjahr 2017 um währungsbereinigte -0,4% bzw. -3,1% in Schweizer Franken auf CHF 60,6 Millionen. Dies ist hauptsächlich auf das weiterhin zurückhaltende Bestellverhalten im Europäischen und Amerikanischen Marine Luxus- und Freizeitsegment sowie auf das Ausbleiben grosser Bauprojekte im Nahen Osten durch die Kreditsituation der Endkunden zurückzuführen.Die Umsätze im Luft- und Raumfahrtgeschäft dagegen zeigten weiteres Wachstum.

Gurit Composite Components

Der Geschäftsbereich Composite Components erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen Nettoumsatz in Höhe von CHF 9,8 Millionen im Vergleich zu CHF 9,4 Millionen im ersten Halbjahr 2016. Dies entspricht einem währungsbereinigten Anstieg von 14,8% (+4,3% in Schweizer Franken).

Gurit Tooling

Im Geschäftsbereich Tooling entwickelte sich der Umsatz mit Formen zur Herstellung von Windturbinenblättern und zugehörigem Equipment in den ersten sechs Monaten 2017 gut und übertraf die zu Jahresanfang gesetzten Erwartungen. Die Nachfrage sowohl von internationalen als auch von chinesischen Kunden fiel positiv aus, auch im Hinblick auf Formen für Offshore-Windinstallationen. Der Nettoumsatz stieg um währungsbereinigte 0,5% (-3,3% in Schweizer Franken) auf CHF 35,6 Millionen (1HY 2016: CHF 36,8 Millionen).

Finanzkennzahlen

Wichtigste Finanzkennzahlen in TCHF 1HY 2016 1HY 2017 Veränd. in % Veränd. in % zu konst. Sätzen Windenergie 73’497 69’139 -5.9% -3.0% Sonstige Materialmärkte 62’495 60’575 -3.1% -0.4% Gurit Composite Materials ges. 135’992 129’714 -4.6% -1.8% Gurit Composite Components 9’417 9’823 4.3% 14.8% Gurit Tooling 36’847 35’647 -3.3% 0.5% Nettoumsatz gesamt 182’256 175’184 -3.9% -0.5% Operativer Gewinn 19’113 21’220 11.0% 13.2% EBIT 19’113 21’220 11.0% 13.2% Gewinn für den Zeitraum 14’104 15’319 8.6% 8.6% Operativer Cashflow 12’593 11’068 Investitionsaufwand 7’535 4’034 Eigenkapitalquote 72.9% 77.5% FTE 2,187 2,237

Hoher Betriebsgewinn und solide Bilanz

Trotz des herausfordernden Marktumfelds im Materialgeschäft im ersten Halbjahr 2017 konnte Gurit einen verbesserten Betriebsgewinn in Höhe von CHF 21,2 Millionen erzielen. Die Betriebsgewinnmarge für das erste Halbjahr 2017 stieg auf 12,1%.

Insgesamt profitierte die Profitabilität der Unternehmensgruppe vom anhaltend guten Umsatzniveau im Geschäftsbereich Tooling sowie von einem vorteilhaften Produktmix bei den Verbundwerkstoffen und einer deutlichen Verbesserung des Geschäfts mit Auto-Komponenten. Darüber hinaus trugen die stetigen operativen Verbesserungen zum ausgezeichneten Profitabilitätsniveau bei.

Der Nettogewinn für das erste Halbjahr 2017 betrug CHF 15,3 Millionen (1HY 2016: CHF 14,1 Millionen). Dies entspricht einer Steigerung von 8,6% und entspricht einem Gewinn je Aktie in Höhe von CHF 32.78 (1HY 2016: CHF 30.16).

Insgesamt erwirtschaftete Gurit im ersten Halbjahr 2017 einen positiven Netto-Geldfluss aus Betriebstätigkeit in Höhe von CHF 11,1 Millionen. Die Investitionsausgaben beliefen sich im ersten Halbjahr 2017 auf CHF 4,0 Millionen und wurden hauptsächlich für den Ersatz und die Aufrüstung von Produktionsausstattung sowie für den Bau einer neuen, grösseren Produktionshalle am Tooling Standort in Taicang, China, verwendet.

Ausblick

Insgesamt bestätigt das Unternehmen die Zielsetzung für das Gesamtjahr 2017 ein niedriges einstelliges Umsatzwachstum zu erzielen, unter der Annahme, dass der indische Windenergiemarkt im 4. Quartal 2017 wieder wachsen wird. Für die Windenergieindustrie in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent erwartet das Unternehmen eine gute Anzahl an Neuinstallationen im zweiten Halbjahr 2017. Im Hinblick auf die Profitabilität erwartet Gurit, dass die Betriebsgewinnmarge das obere Ende des Zielkorridors von 8-10% des Nettoumsatzes erreichen wird, einschliesslich einer allfälligen einmaligen Sonderbelastung in Höhe von rund 1% der jährlichen operativen Ertragskraft.

Online-Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2017, Medien-/Analysten­konferenz und internationaler Webcast heute, Freitag, den 18. August 2017

Gurit hat den Halbjahresbericht 2017 heute veröffentlicht. Er steht online unter http://www.gurit.com/Investors/Reports zum Download zur Verfügung. Die Geschäftsführung wird die Ergebnisse heute bei einer gemeinsamen Medien- und Analystenkonferenz in Zürich um 09:00 Uhr MESZ näher besprechen. Die Konferenz findet im Zürich Marriott Hotel, Neumuehlequai 42, CH-8006 Zürich, statt. Wie gewohnt werden die Präsentationen auf Englisch gehalten und sind live als internationaler Webcast auf http://www.gurit.com/Investors/Webcasts sowie anschliessend als archivierte Version verfügbar.

Über Gurit:

Die Unternehmen der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GUR), sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, zugehörigen Technologien und die Herstellung von Werkzeugen und fertigen Bauteilen spezialisiert. Das umfassende Materialsortiment beinhaltet faserverstärkte Kunststoffe (Prepregs) sowie Strukturkernmaterialien, Gel Coats, Klebstoffe, Harze und Verbrauchsmaterialien. Gurit beliefert weltweit Wachstumsmärkte mit Composite-Materialien einerseits und Bauformen, Engineering-Leistungen und fertigen Bauteilen anderseits. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien, Grossbritannien, Polen, Kanada, den USA, Ecuador, Australien, Neuseeland, Indien und China. Weitere Informationen finden Sie unter www.gurit.com.

Gurit beliefert europäische Windblatthersteller bereits seit 2010 mit qualitativ hochwertigen, kosteneffizienten Windblattformen und zugehöriger Ausrüstung. / Foto: HB

