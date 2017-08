DGS AG PVplug bittet um Unterstützung bei ihrer Arbeit für ein sozialeres regenerativeres Energiesystem

Neue Norm gegen Stecker-Solar-Geräte: Einspruch bis 23.08. möglich

(WK-intern) – Jedoch versuchen die Netzbetreiber die laufenden Normungsverfahren zu umgehen und neue Hürden für steckbare Solar-Geräte aufzubauen.

Jetzt haben wir die Chance zum Widerspruch!

Hintergrund: Die Netzbetreiber im VDE (FNN) haben eine neue VDE-AR-N 4105 (Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz) veröffentlicht und darin Regeln für den Anschluss von Erzeugungsanlagen mit Energieeinspeisesteckverbinder (Kapitel 5.5.3) aufgenommen. Diese Regeln bauen wiederum unnötige Hürden auf, berücksichtigen nicht den laufenden Normungsprozess bei der DKE und widersprechen teilweise den Grundsätzen der Normung. Jetzt ist Ihre Mithilfe gefragt: Legen Sie am besten sofort Widerspruch ein! Die Einspruchsfrist endet schon in wenigen Tagen, am 23. August 2017.

Einsprechen in 5 Minuten: Einsprüche können auf der Seite www.pvplug.de/einspruchsvorlage mit wenigen Mausklicks auf den Weg gebracht werden. Die DGS hat dazu ein Formular bereitgestellt. Nach einer einfachen Verifikation per E-Mail wird der Einspruch direkt an fnn(at)vde.com gesendet, welches die für Einsprüche vorgesehene Emailanschrift ist. Ihre Stimme zählt in jedem Fall, denn jeder Einspruch muss von dort berücksichtigt und verhandelt werden.

Einspruch bürgt kein Risiko: Mit Ihrem Einspruch gehen Sie keinerlei rechtliche oder finanzielle Risiken ein. Sie können später festlegen, ob Sie Ihre Einsprüche selbst vertreten oder einen DGS-Vertreter damit beauftragen wollen. Sie unterstützen unsere Arbeit für die einfachere Nutzung von Solarstrom in JEDEM HAUSHALT mit Ihrer Stimme.

Der aktuelle Stand:

Die Installationsnorm DIN VDE 0100-551 geht ins Schlichtungsverfahren.

Die Arbeit an der Produktnorm für Stecker-Solar-Geräte hat begonnen.

Die DGS hat eine Untersuchung des PI Photovoltaik-Instituts Berlin in Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin und dem Unternehmen indielux durchgeführt, die zeigt, dass Stecker-Solar-Geräte bis 2,6 Ampere (ca. 630 Watt PV-Leistung) gefahrlos von Laien angeschlossen werden können: www.pvplug.de/pi-berlin

PM: DGS

Pressebild: Der DGS SolarRebell: meine kleine Energiewende

