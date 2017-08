Projektierer Energiequelle errichtet 700. Windenergieanlage

Der brandenburgische Projektierer feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

(WK-intern) – Auch die Anzahl der errichteten Anlagen hat rundes Jubiläum.

Die 700. Anlage von Energiequelle ist in Tiefenbrunnen, einem Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, ans Netz gegangen.

Kallinchen/Treuenbrietzen, August 2017. Vor 20 Jahren begann im brandenburgischen Kallinchen sowie in Bremen die Geschichte des Projektierungsunternehmens Energiequelle, welches zu einem international agierenden Betrieb in der Branche für grüne Energie geworden ist. In der Stadt Treuenbrietzen, im Ortsteil Feldheim, wurde die erste Anlage der Unternehmensgeschichte geplant und gebaut. Und wieder in Treuenbrietzen, dieses Mal im Ortsteil Tiefenbrunnen, ist nun auch die 700. Anlage der Energiequelle GmbH errichtet worden. Diese ist eine von zwei Anlagen, die auf stadteigenen Flächen steht. Mit einer Nabenhöhe von 149 Metern liefert die Anlage vom Typ Enercon E-115 bei einer Leistung von 3 Megawatt ca. 8.500 MWh/a.

Die besondere Herausforderung an diesem Projekt: Die Windräder sind in einem Wald entstanden. Dabei sind nicht nur weitreichende Regelungen zum Naturschutz zu berücksichtigen, sondern auch erhöhte brandschutzrechtliche Auflagen. Für die neuen Anlagen in Tiefenbrunnen ließ Energiequelle einen eigenen Brunnen als Löschwasser-entnahmestelle bohren, um im Brandfall eine Wasserversorgung sicherstellen zu können. Aufgrund der Tiefe des Brunnens wurde zum Pumpen des Wassers zudem ein externes Stromaggregat notwendig und an die Feuerwehr der Stadt übergeben.

Da Energiequelle Wert darauf legt, dass die Wertschöpfung aus solchen Projekten auch vor Ort ankommt, hat der Projektierer 200.000 € an die Energiequelle Stiftung übergeben, die diesen Betrag für soziale und kulturelle Belange im Stadtgebiet von Treuenbrietzen einsetzen wird.

Über Energiequelle

Seit 1997 ist die Energiequelle GmbH als Projektierer und Betriebsführer von Windenergie-, Biomasse- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerken in Deutschland und Europa aktiv. Hauptsitz des Hauses ist Kallinchen bei Berlin, weitere Standorte befinden sich in Bremen, Oldenburg, Hannover, Putlitz, Penzing, Erfurt und Dresden sowie Rennes (Frankreich) und Helsinki (Finnland). Mit 200 Mitarbeitern und 744 errichteten Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.300 MW ist Energiequelle ein führendes Unternehmen der Branche.

Montage eines Rotors im Windpark Feldheim / Bildnachweis: Energiequelle GmbH

