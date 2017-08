OSC präsentiert SAP®-Lösungen für die Windenergiebranche auf der HUSUM Wind 2017

Auf der wichtigsten Fachmesse der Windbranche stellt OSC vom 12.-15. September 2017 integrierte ERP-Lösungen für u.a. Kundenmanagement, Projektcontrolling und mobile Services vor

(WK-intern) – OSC ist auf der weltweit größten Messe der Windbranche vor Ort und präsentiert in Husum Lösungsbausteine für u.a.

den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen

die Abbildung projektspezifischer Anforderungen

ein adäquates Projektcontrolling

die Rückmeldung leistungsbezogener Vorgänge

die mobile Nutzung durch Service und Außendienst

eine zuverlässige Fakturierung von Leistungen

speziell für Dienstleister, Serviceprovider und Zulieferer in der Windenergiebranche.

Die HUSUM Wind ist Treffpunkt der Windkraftbranche mit einer Themenbandbreite von Forschung bis Realtechnik, von fachlichen Praxisthemen bis hin zur Integration der Windenergie in die Gesamtenergiewirtschaft. Neben den Ausstellungen finden Kongresse und Vortragsveranstaltungen zu Fachthemen statt.

Messeteilnehmer können sich auf dem Messestand 1E14c der OSC in Halle 1 informieren und auf Wunsch eine Livepräsentation sowie Beratung zu allen Themen rund um die SAP-Lösungen erhalten.

Die OSC AG unterstützt Unternehmen und Organisationen seit mehr als 20 Jahren, sich den stetig wachsenden Anforderungen ihrer Märkte aktiv zu stellen und ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in unruhigen Gewässern mit den jeweils besten Lösungen der SAP® zu stärken. Dabei versteht sich OSC als SAP® – und ERP-Lotse im mittelständischen Markt und sorgt mit den stets den Erfordernissen angepassten, marktreifen SAP®-Produkten für den richtigen und nachhaltigen Kurs. Über 100 Crew-Mitglieder passen dabei SAP-Standards an unternehmensspezifische Bedürfnisse an. Als Teil der All for One Steeb Unternehmensgruppe integriert die OSC Mannschaft die verschiedenen SAP® -Lösungen für SAP® All in One und SAP® Business One in das vorhandene Umfeld. Das gilt nicht nur für den Ausbau von logistischen Funktionen, sondern auch für Ihre Herausforderungen in der Personalwirtschaft und Unternehmenssteuerung. Die OSC AG sorgt für die richtige Takelage, den richtigen Lotsen und optimale Navigation.

