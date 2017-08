Konferenz Digitale Energiewelt diskutiert Chancen und Risiken

Schwerpunktthemen Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Big Data

(WK-intern) – Die Konferenz Digitale Energiewelt der Solarpraxis Neue Energiewelt AG stellt die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Energiebranche in den Fokus.

Am ersten Tag der Konferenz, dem 5. September, widmen sich die Veranstaltungsformate ganz dem Thema Blockchain und ihrer Bedeutung für die Energiewelt.

Am 6. September werden in Berlin die Schwerpunktthemen Künstliche Intelligenz (KI), Cybersicherheit und Big Data aus der Sicht der Energie- und der IT-Branche diskutiert.

Praxisnahe Berichte über Digitalisierung in der Energiewelt

Die drei Schwerpunktthemen Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Big Data Analytics werden in zahlreichen Vorträgen, Workshops und Diskussionen behandelt. Die Konferenz soll verdeutlichen, wie sich Akteure aus dem Energiesektor die neuen Entwicklungen bereits konkret zunutze machen und was Unternehmen daraus lernen können. „Die zahlreichen Stichworte, beispielsweise Machine Learning, Visual Computing oder Predictive Maintenance sorgen immer noch für viel Verwirrung in der Branche. Wir wollen Klarheit und Impulse aus der Praxis in die Debatte bringen, um die Energiewirtschaft in Deutschland ein Stück weit digitaler zu machen“, so Karl-Heinz Remmers, Vorstand des Veranstalters Solarpraxis AG.

Cybersicherheit und Big Data Analytics als Pflichtfächer für die Branche

Beim Thema Cybersicherheit und -spionage dagegen geht es hingegen um bereits bestehende, aber bislang nicht genügend beachtete Risiken. „Cybersicherheit ist der Anschnallgurt der digitalen Gesellschaft“, so Referentin Barbara Engels vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Die Beschäftigung mit dem Thema sei aus Sicherheitsgründen unbedingt nötig. „Das gilt gerade auch für die Energiewirtschaft, die ein besonders attraktives Ziel für Hacker ist.“

Die Teilnehmer werden sich darüber hinaus mit datenbasierten Geschäftsmodellen wie beispielsweise der Steuerung intelligenter Stromnetze oder Ausfallprognosen bei Windanlagen befassen. Künstliche Intelligenz kann unter anderem eingesetzt werden, um Geschäftsprozesse in der Energiebranche schneller und besser zu machen. „Die Zukunft gehört denen, die sich diese digitale Revolution zunutze machen“, so Referentin Juliane Schulze von Vattenfall Europe Innovation.

Am ersten Tag der Konferenz beschäftigen sich die Teilnehmer mit der Blockchain-Technologie und den Anwendungsmöglichkeiten in der Energiewelt. Die Teilnehmer der Konferenz erwartet außerdem ein Energy Start-Up Networking, bei dem junge Unternehmen ihre Ideen in Pitches vorstellen und mit Investoren und Energiekonzernen ins Gespräch kommen.

Die Digitale Energiewelt 2017 findet beim Gastgeber Vattenfall in Berlin-Mitte statt.

Ab dem 18. August 2017 gilt der Spätbucherpreis. Tickets können unter http://neue-energiewelt.de/digitale-energiewelt/anmeldung/ erworben werden.

Die Solarpraxis Neue Energiewelt AG

Die Solarpraxis Neue Energiewelt AG ist Gestalter der Energiewende und Pionier der Solarbranche. Da konventionelle und neue Energiewelt immer weiter zusammenwachsen, schaffen wir als Wissensdienstleister und Kontaktplattform Motivation, Inspiration und Marktverständnis bei allen Beteiligten. Wir beschäftigen uns mit Märkten, Geschäftsmodellen und politischen Rahmenbedingungen. Kerngeschäft ist die Ausrichtung bekannter Branchentreffs, wie das „Forum Neue Energiewelt“, Europas größter businessorientierten Konferenz zu erneuerbaren Energien. Weil die technische Entwicklung so dynamisch voran schreitet, denken wir den Systemansatz jeden Tag neu und sind dabei Impulsgeber für Veränderungen.

www.neue-energiewelt.de

PM: Solarpraxis Neue Energiewelt AG

