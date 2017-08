VDI-Fachkonferenz: Ladeinfrastruktur – Automotive trifft Energiewirtschaft

Die Elektromobilität stellt Herausforderungen auf allen Ebenen:

(WK-intern) – Eine der größten ist die Ladeinfrastruktur.

Spezialisten aus dem Bereich der Energieversorgung und der Automobilindustrie treffen sich am 26. und 27. September 2017 im Kongresshaus Baden-Baden, um die wichtigsten Fragestellungen branchenübergreifend zu diskutieren.

Die Anzahl erhältlicher E-Fahrzeuge nimmt stetig zu, auch die Zulassungszahlen entwickeln sich positiv. Die Zunahme der E-Fahrzeuge im Straßenverkehr wirft zunehmend die Frage nach dem Ausbau von Ladeinfrastruktur auf. Da sowohl Energieversorger als auch Fahrzeughersteller das Thema vorantreiben wollen, bietet die VDI-Fachkonferenz branchenübergreifenden Austausch an.

Von der Netzintegration- und Optimierung von Ladevorgängen über Lastmanagement bis hin zu Smart-Grid und Smart-Home Integration werden die aktuellsten Themen diskutiert. Erfolgreiche Geschäftsmodelle für den Betrieb der Ladeinfrastruktur sowie Mehrwertdienste werden an Beispielen demonstriert. Gleichermaßen werden die technischen Herausforderungen des High Power Charging und des bidirektionalen Ladens thematisiert. Für den vollumfänglichen Blick werden die Normung, der regulatorische Rahmen und die Förderung ebenfalls genau betrachtet. Da die Ladeinfrastruktur zahlreiche Herausforderungen bereit hält, die zusammen besser gemeistert werden als allein, bietet die VDI-Fachkonferenz neben den Fachvorträgen die Möglichkeit zu branchenübergreifendem Networking in den Pausen und einer Abendveranstaltung. Außerdem wird in einer Podiumsdiskussion mit Energiewirtschaft und Automobilbauern diskutiert wie die Branchen kooperieren und wo bei diesem interdisziplinären Thema noch Nachholbedarf in der Zusammenarbeit besteht.

Top-Themen:

Netzintegration und -optimierung von Ladevorgängen mit Lastmanagement

Smart-Grid, Smart-Home und Gebäudeintegration

Flexibilitätsoptionen beim Endkunden

Erfolgreiche Geschäftsmodelle und Mehrwertdienste für den Betrieb von Ladeinfrastruktur

High Power Charging und bidirektionales Laden, Smart Data, Smart Market und Demand Response

Normung, regulatorischer Rahmen und Förderung

Wer sollte teilnehmen:

Die Konferenz richtet sich an Geschäftsführer, technische Leiter, Abteilungsleiter sowie Verantwortliche und Entscheider der nachstehenden Bereiche:

Energieversorger und Stadtwerke

Automobilhersteller

Verteil- und Mittelspannungsnetzbetreiber

Messdienstleister

Serviceanbieter

Zulieferer

Hersteller von Leistungselektronik

Wohnungsbaugesellschaften

Städteplaner

Anmeldung und Programm unter www.vdi-wissensforum.de/ladeinfrastruktur/ sowie über das VDI Wissensforum Kundenzentrum, Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf, E-Mail: wissensforum@vdi.de, Telefon: +49 211 6214-201, Telefax: -154.

Ihr Ansprechpartner im VDI Wissensforum:

Christian Borm

Produktmanager

Telefon: +49 211 6214-616

Telefax: +49 211 6214-97-616

E-Mail: borm@vdi.de

Presseteam vom VDI Wissensforum

Pressebild: Ladeinfrastruktur – Automotive trifft Energiewirtschaft

