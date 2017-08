Weltmarktführer Winergy eröffnet Australiens größten Prüfstand für Windturbinen-Getriebe

Der Getriebehersteller Winergy hat in einen 2,8 Megawatt Prüfstand für sein Service Center in Rockhampton, Australien investiert.

(WK-intern) – Mit diesem Investment verfügt das Service Center nun über Australiens größten und modernsten Prüfstand für Windkraftgetriebe.

Prüfläufe unter Last sind für jedes Windgetriebe ein wesentliches Qualitätsmerkmal und unerlässlich vor der Installation.

Mit der Inbetriebnahme des 2,8 MW Volllast-Prüfstandes ist dies nun auch im Winergy Service Center in Rockhampton, Australien möglich. „Für jedes Produkt das wir ausliefern, genießt die Qualität die oberste Priorität. Dieser Prüfstand hilft uns, die Zuverlässigkeit unserer Getriebe sicherzustellen. Das Ergebnis für unsere Kunden sind auf ein Minimum reduzierte Produktlebenszykluskosten“, sagt Detlef Eißing, Winergy Vice President Service. Von nun an durchläuft jedes Getriebe, das in Rockhampton gewartet oder generalüberholt wird, das umfangreiche Winergy Testprogramm. Mit diesen Prüfläufen komplettiert der Getriebehersteller sein Service- und Reparaturportfolio für Winergy Produkte in Australien.

Der Getriebeprüfstand bietet dringend benötigtes Servicepotenzial für die Winergy Kunden in der Region um Rockhampton und darüber hinaus. Das 2013 eröffnete und 1.500 Quadratmeter große Service Center ist der Knotenpunkt für die Serviceaktivitäten von Winergy in Australien. Das Winergy Original Service Portfolio umfasst die Wartung, Vor-Ort und Werksreparaturen von Getrieben, sowie Ersatzteile und Ersatzgetriebe. Winergys Investment kommt zeitgleich mit der Zusage der Regierung von Queensland, vermehrt auf erneuerbare Energien zu setzen, um Arbeitsplätze zu schaffen und Schadstoffemissionen zu reduzieren.

Über die Winergy

Winergy, mit dem Hauptsitz in Voerde, Deutschland, ist mit über 125.000 MW gelieferter Getriebeleistung weltweit der führende Komponentenhersteller für Windenergieanlagen. Mit über 35 Jahren Erfahrung bietet Winergy Windenergieanlagenherstellern und Windparkbetreibern Getriebe, HybridDrives, Kupplungen und Services an. Das Produktportfolio umfasst ein Leistungsspektrum bis zu 9 MW sowie ein darauf spezialisiertes Service-Portfolio. Die Produktions- und Service-Standorte liegen in Europa, China, Indien und den USA und werden weltweit mit Servicepartnern kontinuierlich erweitert.

