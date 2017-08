EKZ bauen grössten Batteriespeicher der Schweiz

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) installieren in Volketswil ein Batteriespeichersystem mit einer Maximalleistung von 18 Megawatt.

(WK-intern) – Mit dieser Grossbatterie machen die EKZ das Stromnetz fit für die Energiezukunft.

Der Batteriespeicher soll Anfang 2018 in Betrieb gehen und eine Speicherkapazität von rund 7,5 Megawattstunden zur Verfügung stellen.

Das ist genügend Strom, um 600 durchschnittliche Vierpersonenhaushalte einen Tag lang zu versorgen. Im Betrieb wird die neue Grossbatterie allerdings nicht direkt für die Stromversorgung genutzt. «Der Speicher wird Regelenergie für die nationale Netzgesellschaft Swissgrid zur Verfügung stellen und damit zur Stabilisierung des Stromnetzes von Lissabon bis Istanbul beitragen», erklärt Marina González Vayá, Fachspezialistin Smart Grid bei den EKZ.

Das neue Batteriespeichersystem wird auf dem Gelände des EKZ Unterwerks Volketswil realisiert. Das Unterwerk wurde erst kürzlich neu gebaut. Gewisse Infrastrukturen des alten Unterwerks können für den Batteriespeicher genutzt werden. Zudem ist Volketswil bezüglich Leistungskapazität ein guter Standort im EKZ Netz. Die für die Realisierung benötigten Bewilligungen von der Gemeinde Volketswil und vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) liegen vor.

Die EKZ haben bereits fundierte Erfahrung mit dem Betrieb und der Integration von Batteriespeichern und sind in diesem Bereich in der Schweiz führend. Seit über fünf Jahren betreiben sie am Standort Dietikon einen 1-Megawatt-Batteriespeicher, der zuverlässig Primärregelenergie liefert. Mit der nun geplanten Grossbatterie leisten die EKZ einen weiteren Beitrag für das Stromnetz der Zukunft. «Immer mehr erneuerbare Energiequellen speisen Strom unvorhersehbar ins Netz ein», sagt Michael Koller, Leiter Technologiemanagement bei den EKZ. «Um die Netzstabilität zu gewährleisten, gewinnen solche dezentralen Speichermöglichkeiten immer mehr an Bedeutung.»

Das nun geplante Batteriespeichersystem ist das grösste der Schweiz. Die Batterie hat mehr als die zehnfache Speicherkapazität und mehr als die siebzehnfache Leistung des bestehenden EKZ Speichers in Dietikon, braucht allerdings nur dreimal so viel Platz. Die Batterie wird in drei Containern untergebracht. Lieferantin des Speichers ist NEC Energy Solutions.

PM: Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)

