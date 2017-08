Gesucht wird der richtige Antrieb von Verbrenner- oder Elektroautos

Tichys Einblick und seine SchreiberInnen stimmen wie immer nicht mit der vorherrschenden politischen und medialen Meinung überein!

Auf der Weltausstellung in Paris wurde der Dieselmotor mit dem Grand Prix ausgezeichnet.

Das deutsche Volk will auch mehrheitlich kein überteuertes Auto fahren, was allein bei der Herstellung, nur der Akkus so viel CO2 produziert wie der Durchschnitts-Verbrenner in acht Jahren ausstößt.

Deutsche fühlen sich einfach frei, wenn sie Verbrenner-Autos fahren dürfen. Dabei achten sie meistens auf die Sparsamkeit, wer wenig verbraucht fährt günstig und relativ sauber.

LKWs, Busse, Trecker, Baumaschinen … usw, fahren immer mit Diesel, warum wohl?

Aus einen Barrel- oder Erdöl-Faß lassen sich fünfmal mehr Dieselöl herstellen als Benzin. Weil Diesel nicht unter so hohen Temperaturen hergestellt wird.

Rudolf Diesel hat einen Motor hergestellt, der auf Erdnussöl funktionierte.

Erdöl kam erst später …, und wird für Dieselmotoren gar nicht gebraucht!

Na ja, das kann kein Mensch mehr verstehen.

Wir leben in einer Welt, die sich auf etwas reduziert, was dem Denken der DDR entspricht, die zehntgrößte Industrienation zu seien.

Dort wurden Jahrespläne aufgestellt, die erfüllt wurden und in den Untergang führten.

Nun gibt es nicht mehr die DDR, es gibt nun eine DDR 2.0

Die Helfershelfer, die das Unrecht der EXDDR noch nicht einmal mit Namen benennen, nicht untersuchen lassen, werden jetzt ins Stolpern geraten.

Das sind natürlich alles Aussagen, die mir vertraulich gegeben wurden und über die ich mich nicht wundere.

HB

Wie bewegen wir uns morgen? stehen dann autonome E-Autos ohne Menschen im Stau? Findet dann ein Happining zwischen E-Golf und E-BMW auf dem Rastplatz statt? Wohin geht die politische Medienreise? / Foto: HB

