ForWind organisiert Vortragsprogramm zur Jobmesse “Windcareer” der Husum Wind

Windstudium mit starker Messepräsenz – Bewerbungen noch möglich

(WK-intern) – Unter dem Motto „Qualifiziert für die Windenergie – Anforderungen und Angebote“ organisiert ForWind, das Zentrum für Windenergieforschung in Kooperation mit der Messe Husum am Freitag, den 15. September das Vortragsprogramm für Studierende, Neu- oder Quereinsteiger auf der Suche nach dem geeigneten Arbeitgeber und Kontakten in der Windbranche.

Dabei stellen Vertreterinnen und Vertreter von führenden Unternehmen der Windenergiebranche Arbeits-, Studien- und Weiterbildungsangebote vor.

Die Jobmesse „Windcareer“ bietet darüber hinaus die Möglichkeit, direkt mit Arbeitgebern, Personalberatungsunternehmen, Bildungsinstitutionen und vielen weiteren Experten der Windenergiebranche in Kontakt zu treten. ForWind ist auf der Windcareer auch mit einem eigenen Messestand vertreten und informiert über die Studienangebote und Arbeitsmöglichkeiten im „Forschungsverbund Windenergie“.

Erstmals präsentiert sich das von ForWind und der Windenergie-Agentur WAB angebotene berufsbegleitende „Windstudium“ auch auf der Firmenmesse der HUSUM Wind. Auf dem Gemeinschaftsstand der WAB (Stand Nr.: 2E14) ist das Windstudium an allen Messetagen vertreten und ist Anlaufstelle für Interessierte, Alumni und Referenten.

Für den Anfang September beginnenden zwölften Studienjahrgang des Windstudiums sind noch freie Plätze vorhanden, die in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs vergeben werden. Das Windstudium richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Windenergiebranche sowie an Quereinsteiger aus anderen Industriezweigen. Es vermittelt interdisziplinäres Fach- und Orientierungswissen, das die Absolventen in die Lage versetzt, Windenergieprojekte in ihrer ganzen Komplexität verstehen und kompetent führen zu können. In einer Projektarbeit planen die Studierenden in interdisziplinären Gruppen als virtuelle Firma einen Windpark und wenden so erlerntes Wissen realitätsnah an. Außerdem entwickeln die Studierenden Konzepte für die technische Betriebsführung und die kaufmännische Geschäftsführung ihres Windparks. Innerhalb von elf Monaten erhalten sie dadurch wichtige Kompetenzen, um Windparks erfolgreich gestalten und betreiben zu können. Mehr als 250 Fach- und Führungskräfte der Windenergiebranche sowie Quereinsteiger nutzten das berufsbegleitende Windstudium für ihren beruflichen Aufstieg und bilden ein lebendiges Expertennetzwerk.

Weitere Informationen zum Studienangebot, den Terminen und Bewerbungsunterlagen sind unter www.windstudium.de zu finden. Gerne können auch individuelle Beratungsgespräche vereinbart werden.

Das Windstudium ist ein Gemeinschaftsprojekt von ForWind – Zentrum für Windenergieforschung der Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen, der Windener¬gie-Agentur WAB e.V. und der Stadt Oldenburg. Das Windstudium wird finanziell unterstützt von der GE Wind Energy GmbH, der Bremer Landesbank und der UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG.

ForWind ist das Zentrum für Windenergieforschung der Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen. In der Forschung deckt ForWind ein breites ingenieurwissenschaftliches und physikalisches Spektrum ab und begleitet industriell ausgerichtete Projekte wissenschaftlich. ForWind engagiert sich in der Weiterbildung von Fach- und Führungskräften, organisiert öffentliche Vortragsreihen, Seminare sowie Workshops und sorgt für den Wissenstransfer in Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit.

Die Windenergie-Agentur WAB ist das führende Unternehmensnetzwerk für Windenergie in der Nordwest-Region und bundesweiter Ansprechpartner für die Offshore-Windenergiebranche in Deutschland. Dem Verein gehören mehr als 350 Unternehmen und Institute aus allen Bereichen der Windenergieindustrie, der maritimen Industrie sowie der Forschung an.

