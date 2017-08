Kleinstbiogasanlagen für Haushalte in Kolumbien

Biogas statt Holz, Flüssiggas und Brennstoffressourcen

(WK-intern) – In einem vier-monatigem Projektaufenthalt in Kolumbien mit Vor- und Nachbereitungsphase in Deutschland sollte im Rahmen eines Praxissemesters des Studenten Freddy Burghardt die Etablierung von Kleinstbiogasanlagen in Kolumbien angestrebt und untersucht werden.

Damit soll es zukünftig Familien auf dem Land ermöglicht werden, durch die Nutzung von Biogas auf Holz oder Flüssiggas sowie auf Brennstoffressourcen verzichten zu können.

Diese Aufgabe entstand auf Nachfrage der kolumbianischen Umweltbehörde Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca und durch die Initiative der Fördergesellschaft für Erneuerbare Energien e.V. sowie weiteren Projektpartnern.

Zur Vorbereitung erfolgte eine Schulung in der DBI – Gastechnologischen Institut gGmbH Freiberg, welche eine Kleinstbiogasanlage entwickelt hat und mit dem fachlichen Knowhow die Grundlage für den Technologietransfer bildete. Damit konnte der Einsatz in der Hauptstadt Kolumbiens beginnen, wo der Aufbau zweier Pilotanlagen als Teil eines nachhaltigen Großprojektes in enger Zusammenarbeit mit den kolumbianischen Partnern vorbereitet wurde. Im Anschluss erfolgte unter realen Bedingungen in einem ländlichen Gebiet die Installation, Inbetriebnahme und Optimierung dieser Anlagen. Des Weiteren fanden Schulungen und Workshops vor Ort statt. Die dabei erhaltenen Ergebnisse, eine Technologie für die großflächige Verbreitung anzubieten, können für die Weiterführung dieses Projektes oder Durchführung ähnlicher Projekte genutzt werden. In den nächsten Monaten ist der Aufbau weiterer Kleinstbiogasanlagen in Kolumbien geplant.

INHALTLICHE ANSPRECHPARTNER

Ronny Erler

DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg

Telefon: +49 3731 4195-328

Fax: +49 3731 4195-319

E-Mail: ronny.erler@dbi-gruppe.de

V.i.S.P. Eberhard Oettel

Fördergesellschaft Erneuerbare Energien e.V. (FEE)

Invalidenstr. 91, 10115 Berlin

Telefon: +49-(0)30-84710697-0

E-Mail: info@fee-ev.de

Freddy Burghardt

Student der Hochschule Zittau/Görlitz

E-Mail: s4frburg@stud.hszg.de

DBI – Gas- und Umwelttechnik GmbH

Die DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg wurde 1998 als 100%ige Tochter der DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH gegründet und ist in den vergangenen Jahren zu einem in Europa einzigartigen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen avanciert.

Das Unternehmen untersucht die grundlagenorientierten Fragestellungen der Gasversorgung. Besondere Schwerpunkte sind der Umweltschutz in der bestehenden Wertschöpfungskette bei der Versorgung mit Erdgas sowie die Integration regenerativer Energieträger wie Biogas, Solarthermie und Geothermie.

PM: DBI – Gas- und Umwelttechnik GmbH

Pressebild: Gärbehälter einer installierten Kleinstbiogasanlage in Kolumbien, um eine Finca mit Biogas zum Kochen zu versorgen / ©Freddy Burghardt / © 2017 DBI – Gas- und Umwelttechnik GmbH

