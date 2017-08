Neue Marktpotenziale erschließen: Die COMPOSITES EUROPE 20177

Drei Focus Days bieten kompakten Branchenüberblick

(WK-intern) – Lightweight Technologies Forum stellt Leichtbautrends in den Fokus

Auftakt am 18. – 19. September: 3rd International Composites Congress (ICC)

„Connecting business in the composites industry“ – unter diesem Motto lädt die COMPOSITES EUROPE vom 19. bis 21. September 2017 Konstrukteure, Ingenieure, Techniker, Verarbeiter und Einkäufer aus der Verbundwerkstoffindustrie sowie aus den Anwendungsindustrien, die sich mit Verbundwerkstoffen beschäftigen, nach Stuttgart. Im Mittelpunkt der Fachmesse stehen Leichtbau, Ressourcen-Effizienz und Multimaterial-Design.

„Die COMPOSITES EUROPE hat sich in enger Kooperation mit der AVK bzw. der Composites Germany über die Jahre hinweg als hochwertiger und einmaliger Branchentreff etabliert. Die Veranstaltung präsentiert die komplette Wertschöpfungskette der Faserverbundwerkstoff verarbeitenden Industrie und wird mittlerweile von über 10.000 Besuchern genutzt“, so Michael Effing, Vorstandsvorsitzender von Composites Germany und von AVK. Die Besucher treffen auf 400 Aussteller aus 30 Nationen, die auf der größten Veranstaltung ihrer Branche in Deutschland den Stand der Technik und das Potential von Faserverbundwerkstoffen zeigen – und das nicht nur im Ausstellungsbereich, sondern auch auf den zahlreichen Event-Areas, in

Vortragsforen, Themenrundgängen und Workshops. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird das vergrößerte Lightweight Technologies Forum zudem erneut auf die aktuellen Fragestellungen im multimaterialen Leichtbau eingehen.

Faserverbundwerkstoffe sind inzwischen in verschiedensten Anwendungsindustrien etabliert. „Für das weitere Wachstum und die Erschließung neuer Marktpotenziale wird es in Zukunft darum gehen, innovative Produktions- und Automatisierungslösungen für die Serienfertigung zu schaffen“, so Olaf Freier, Event Director der COMPOSITES EUROPE. Dies entspricht auch den Einschätzungen der Branche, wie die aktuelle Markterhebung von Composites Germany zeigt. Mehr als die Hälfte der Unternehmen geht von Maschineninvestitionen innerhalb des nächsten Jahres aus. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören die Windenergie, der Automobilbau, der Luft- und Raumfahrtsektor sowie die Bau- und Konstruktionsbranche, die sich zuletzt so dynamisch entwickelt hat, wie kein anderer Bereich.

Fokustage strukturieren den Messebesuch

Drei Messetage – drei Themenschwerpunkte: Entsprechend den wichtigsten Abnehmern für Faserverbundwerkstoffe, widmet sich in diesem Jahr je ein Messetag den Kernsegmenten Automotive, Wind und Bau und Konstruktion in Form eines Focus Days. Das aufeinander abgestimmte Rahmenprogramm bietet an diesen Tagen ein ganzheitliches Messeerlebnis, angefangen bei den kostenlosen Guided Tours zu den wichtigsten Ausstellern aus den Segmenten bis zum Vortragsprogramm auf dem COMPOSITES Forum in Halle 6, Stand B76. Zusätzlich werden auf den drei neuen Innovation Areas die innovativsten Exponate aus den Anwendungsindustrien ausgestellt.

Lightweight Technologies Forum

Leichtbau ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Dies trifft insbesondere auf die Bereiche Automotive, Luft- und Raumfahrt und Architektur zu. Das Lightweight Technologies Forum in Halle 4, Stand B79 dient zum zweiten Mal als kombiniertes Ausstellungs- und Vortragsforum unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie als materialübergreifende Schnittstelle von Metall- und Faserverbund-Technologien in Strukturbauteilen. Als Themen- und Vortragspartner konnte Veranstalter Reed Exhibitions die führenden Leichtbau-Verbände, -Institute und -Cluster gewinnen, darunter die VDMA AG Hybride Leichtbau Technologien, das CFK Valley Stade, die AVK, das AZL – Aachener Zentrum für Integrativen Leichtbau sowie das Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) der RWTH Aachen. Ebenso die Leichtbau BW GmbH, das Netzwerk kunststoffland NRW sowie die Open Hybrid LabFactory e.V. aus Wolfsburg. In anwendungsorientierten Themenblöcken referieren Experten aus der Praxis zu aktuellen Fragestellungen rund um Materialverbünde in den einzelnen Anwendungsbereichen. Der multimateriale Leichtbau steht dabei im Fokus. Zu den referierenden Unternehmen gehören ar engineers, Hexcel Composites Limited, Kunststoffwerk, die OCSiaL Group, Sandvik TPS Composites Solution und SGL TECHNOLOGIES GmbH. Prominente Themenbotschafter des Lightweight Technologies Forums sind der Motorsportler Fabian Schiller und der Extremradsportler Pierre Bischoff. Der Zutritt ist für Messebesucher kostenlos.

Composites Germany Pavillon

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, wird es auch 2017 einen gemeinsamen Composites Germany Pavillion geben. Hier präsentieren sich die Mitglieder des Composites Germany Verbandes, der sich aus AVK, Carbon Composites, CFK-Valley Stade und der VDMA zusammensetzt. Vor Ort sind beispielsweise ProTec Polymer Processing, TRUMPF Grüsch, IMA Materialforschung und Anwendungstechnik, das Thüringische Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung oder KARL MAYER Technische Textilien.

Neu: „COMPOSITES Process Chain“

Von der Faser bis zum Bauteil: Besucher können im neuen Innovationsbereich „COMPOSITES Process Chain“ in Halle 4, Stand C31 die gesamte Wertschöpfungskette der Faserverbund-Materialien erleben. Ein Highlight ist die Präsentation der Carbon Core Karosserie des BMW 7er. In einem virtuellen Rundgang durch das neu errichtete Lightweight and Application Centers (LAC) der SGL können Interessierte darüber hinaus mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille hautnah erleben, wie maßgeschneiderte Composite-Lösungen entstehen. Gestaltet wird die Fläche in Zusammenarbeit mit SGL.

Product Demonstration Area

Traditionelles Besucherhighlight ist die Product Demonstration Area. In Live-Vorführungen präsentieren Aussteller hier Prozesse und Verfahren sowie innovative Exponate. „Anfassen ist hier ausdrücklich erwünscht, denn nur so gelingen Verstehen und Begreifen“, so Olaf Freier. BÜFA, Lange + Ritter, Lantor und Reichhold zeigen hier ihre Highlights. Zu finden ist die Sonderfläche in Halle C2 Stand A31.

Industry meets science

Innovative Entwicklungen zu Faserverstärkten Kunststoffen bei der Prozesstechnik, Auslegung, Qualitätssicherung und Reparatur stehen auf der Fläche „Industry meets science“ im Fokus. Gestaltet wird die Fläche in Halle C2, Stand A42 vom IKV zusammen mit Partnern aus dem RWTH-Umfeld. Demonstratorbauteile sowie Führungen zu ausgewählten Highlights veranschaulichen den Messebesuchern die vorgestellten Innovationen. Parallel stellen die teilnehmenden Institute auf dem COMPOSITES Forum aktuelle Entwicklungen unter dem Motto „RWTH Aachen Composites Research for Next Generation Solutions“ vor.

Matchmaking: Vorab Termine planen

Ein effizientes Zeitmanagement wird für die Teilnehmer der COMPOSITES EUROPE 2017 dank des Online Matchmaking-Tools möglich. Das Tool unterstützt bei der schnellen und einfachen Vernetzung von Anbietern und ihren potenziellen Kunden. Abgestimmt nach den jeweiligen Interessen und Bedürfnissen bringt das Online-Tool Aussteller und Fachbesucher bereits bei der Messevorbereitung zusammen. Dadurch wird die Messeteilnahme für beide Seiten noch effizienter. Anmelden können sich Aussteller und Besucher kostenlos unter: www.composites-europe.com/matchmaking.

Karriereplattform: carreer&composites

Die COMPOSITES EUROPE vernetzt Studenten, Auszubildende und Absolventen mit potentiellen Arbeitgebern. Das career&composites Recruiting Programm bietet Arbeitgebern und Arbeitnehmern Gelegenheit, sich zu vernetzen. So können auf der Jobwall aktuelle Stellenangebote sowohl online als auch vor Ort veröffentlicht und entdeckt werden. Eine Laufroute führt zudem interessierte Besucher direkt zu den teilnehmenden Unternehmen. Das Angebot ist für Messeteilnehmer kostenlos.

Messeauftakt: 3rd International Composites Congress (ICC)

Den Auftakt zur COMPOSITES EUROPE 2017 bildet der „3rd International Composites Congress (ICC)“, der vom 18. – 19. September 2017 von der Wirtschaftsvereinigung Composites Germany veranstaltet wird. Internationale Experten diskutieren unter dem Leitthema „Wie werden Composites zur Schlüsselindustrie?“ aktuelle Trends, neue Anwendungen und Technologien sowie die Marktentwicklungen in Europa und weltweit. Vertieft werden diese Themen bei einem anschließenden Messebesuch auf der COMPOSITES EUROPE. Partnerland ist in diesem Jahr Korea, das mit exklusiven Referenten vertreten sein wird.

COMPOSITES EUROPE: Jetzt jährlich in Stuttgart

Die COMPOSITES EUROPE, seit 2006 eine der erfolgreichsten Industriemessen in Europa, findet ab 2017 jährlich in Stuttgart statt. Bislang veranstaltete Reed Exhibitions die Europäische Fachmesse für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen alternierend in Düsseldorf und Stuttgart. „Das technologieorientierte Deutschland ist als lokaler Kernmarkt und Hochlohnland mit entsprechender Forschung und Entwicklung ein wichtiger Standort der Industrie, in dem traditionell sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen präsent sind, die von der Messe sehr gut abgebildet werden“, erklärt Michael Effing. „Stuttgart bietet neben enormen logistischen Vorteilen auch Vorteile durch seine große Industrienähe. Momentan boomt die Industrie wieder und die Composites Europe wird dafür genutzt, das aktuelle Geschäftsjahr entsprechend abzuschließen und Investitionen für das kommende zu planen.

www.composites-europe.com

Über die COMPOSITES EUROPE:

Die COMPOSITES EUROPE, Europäische Fachmesse und Forum für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen, findet vom 19. – 21. September 2017 in Stuttgart statt. Die Messe zeigt die ganze Bandbreite faserverstärkter Kunststoffe, von Rohstoffen über Verarbeitungsprozesse bis zu Leichtbau-Innovationen in Automobilbau, Luftfahrt, Bootsbau, Windenergie-Wirtschaft und im Bausektor. Organisiert wird die COMPOSITES EUROPE vom Messeveranstalter Reed Exhibitions in Kooperation mit dem europäischen Branchenverband EuCIA und der Wirtschaftsvereinigung Composites Germany, einem Zusammenschluss der Branchenverbände und Cluster AVK, CCeV, CFK-Valley Stade und VDMA AG Hybride Leichtbau Technologien.

COMPOSITES EUROPE 2017

12. Europäische Fachmesse & Forum für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen

19. – 21. September 2017

Messegelände Stuttgart

Halle C2, 4 und 6

Messepiazza 1

70629 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Di und Mi 9 – 18 Uhr

Do 9 – 17 Uhr

Weitere Informationen zur Messe, dem Programm, Reise- und Hotelservice sowie Tickets unter www.composites-europe.com.

PM: COMPOSITES EUROPE

Pressebild: Neue Marktpotenziale erschließen: Die COMPOSITES EUROPE 2017

