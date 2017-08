Intelligente und kompakte Tauchgenerator-Turbinen für Wasserkraftwerke

Flygt Tauchgenerator-Turbinen – die intelligente und kompakte Kraft von Xylem

(WK-intern) – Xylem präsentiert Tauchgenerator-Turbinen, die sowohl für neue Wasserkraftwerke als auch in vorhandene Bauwerke eingebaut werden können.

Die Erstinvestition ist relativ gering, die zu erwartende Lebensdauer jedoch sehr hoch.

Daher machen sich die vielseitig verwendbar Turbinen in kleinen Wasserkraftwerken schnell bezahlt und führen zu hoher Rentabilität.

Tauchbare Flygt-Turbinen können innerhalb kurzer Zeit ohne Montage- oder Wellenausrichtung installiert werden. Sie bieten eine hohe Betriebseffizienz, sind äußerst zuverlässig und kommen ganz ohne Welle, Kupplung oder Zwischenwellenlager aus. Die Turbine ist nicht in die Konstruktion geschraubt, sondern wird einfach in das Turbinenauflager abgesenkt. Für Einbau, Inspektion und Wartung kann sie daher einfach und schnell gesenkt und angehoben werden.

Der Wartungsaufwand ist im Vergleich zu herkömmlichen Turbinenbauarten gering. Da es sich um Kompaktaggregate handelt, deren Motor, Getriebe und Hydraulik direkt miteinander verbunden sind, entfallen kostenintensive und Ausfälle verursachende Verschleißteile wie Kupplungen, Riemengetriebe und Zwischenlager.

Dank des Tauchbetriebs und die daraus resultierende Installation unter der Wasseroberfläche sind die Flygt-Turbinen geräuscharm und praktisch nicht sichtbar. Die Kühlung des Generators und des Getriebes erfolgt einfach durch das umströmende Wasser. So ist ein zusätzliches Bauwerk nicht erforderlich, gleichzeitig wird die Lebensdauer erhöht. Dafür sorgen auch die Werkstoffe: der Propeller ist aus verschleißfestem Edelstahl gefertigt, das Gehäuse aus robustem Gusseisen mit hochwertiger Beschichtung.

Alle Generatoren sind bis zu einer Tiefe von mindestens 20 Metern voll überflutbar (IP68). Wellenlager mit über 100.000 Betriebsstunden und Generatoren mit Isolationsklasse H sorgen für eine lange Lebensdauer der Aggregate. Dank des robusten Zylinderschützes ist ein sicherer Betrieb gewährleistet. Die Turbine wird beim Heben des Schützes automatisch ein- und bei Netzausfällen automatisch abgeschaltet.

Turbinen, die zum Gebrauch mit einem Generator eine Übersetzung benötigen, sind mit einem robusten Planetenradgetriebe ausgestattet, das Langlebigkeit und Effizienz garantiert. Das Getriebe wird mittels Getriebeöl geschmiert und gekühlt. Es verfügt über eine Druckregelanlage für Schmierung, Filterung und Kühlung. Die Getriebe sind für eine unbegrenzte Nutzungsdauer ausgelegt.

Noch mehr Zuverlässigkeit durch einzigartige Dichtungen

Flygt Gleitringdichtungssysteme minimieren das Wellenende und maximieren gleichzeitig Kühlung und Schmierung der Dichtungen. Zwei Gleitringdichtungen arbeiten unabhängig, um doppelte Sicherheit zu bieten. Zusätzliche Sicherheit wird durch eine Kabelabdichtung mit Doppeldichtung erreicht.

Dank MAS-System (Monitoring and Status) kann der Generator fernüberwacht werden. Durch Temperatur-, Leckage- und Vibrationskontrolle kann die Wartung in Zeiten mit geringem Durchfluss eingeplant werden. Durch den Gebrauch von serieller Modbus-Kommunikation können die MAS-Daten zu beinahe jedem Scada-System gesendet werden.

Die vier größten Modelle der Tauchgenerator-Turbinen bieten als Option automatisch anpassbare Laufräder. Damit können sie unterschiedlich starken Zufluss bewältigen.

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH Xylem (XYL) ist ein führender globaler Anbieter im Bereich der Wasser- und Abwassertechnologie. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus der kommunalen Wasserwirtschaft, der Industrie einschließlich Bergbau, der Gebäudetechnik und der Landwirtschaft dabei, Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu analysieren, zu behandeln und zu nutzen. Durch die Aufnahme von Sensus im Oktober 2016 hat Xylem sein Portfolio mit intelligenten Messgeräten, Netzwerktechnologien und fortschrittlichen Dienstleistungen für die Datenanalyse in der Wasser-, Gas- und Elektrizitätsindustrie ergänzt. Das Unternehmen mit seinen jetzt rund 16.000 Mitarbeitern hat eine hohe und breit gefächerte Anwendungsexpertise und konzentriert sich auf die Schaffung umfassender, nachhaltiger Lösungen. In mehr als 150 Ländern ist Xylem über eine Reihe marktführender Produktmarken wie Flygt, Jabsco, Lowara und Wedeco tätig. Xylem hat seinen Stammsitz in White Plains im US-Bundesstaat New York und erzielte 2016 einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden USD. Der Name Xylem stammt aus dem Altgriechischen und steht für das Gewebe, das Wasser in Pflanzen transportiert. Dadurch wird die technische Effizienz des Unternehmens hervorgehoben, indem es mit der bestmöglichen Art des Wassertransports verbunden wird, nämlich mit der, die in der Natur vorkommt.

PM: Xylem Water Solutions Deutschland GmbH

Pressebild: Flygt Tauchgenerator-Turbinen – die intelligente und kompakte Kraft von Xylem

