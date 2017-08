Innovationspreis für Schletter Group

Die Schletter Group ist vom Wirtschaftsmagazin „FOCUS MONEY“ als das innovativste Unternehmen seiner Branche ausgezeichnet worden.

(WK-intern) – Im Rahmen des „Innovationspreis“ 2017 wurden branchenübergreifend 5.000 deutsche Unternehmen untersucht.

„Die Auszeichnung freut uns sehr, gerade weil wir zuletzt einiges getan haben, um unsere Innovationskraft zu steigern“, sagte Tom Graf, CEO der Schletter Group.

Das Unternehmen hatte im letzten Jahr seine Entwicklungsabteilungen personell verstärkt sowie gruppenweit besser vernetzt und im Zuge dessen eine Reihe von neuen und verbesserten Produkten auf den Markt gebracht. Im Fokus stand dabei, mit wenigen, intelligent konzipierten Produkten ein sehr breites Einsatzspektrum abzudecken. „Unser hervorragendes Abschneiden im Innovations-Ranking zeigt, dass diese Maßnahmen Früchte tragen“, ergänzte Graf.

Für die FOCUS-Studie „Deutschlands innovativeste Unternehmen“ wurden Social-Media Beiträge von Kunden in Bezug auf die 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland analysiert. Dabei wurden Aussagen über Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung und Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie erfasst und mithilfe eines Webmonotoring-Tools ausgewertet. Für eine Auszeichnung mussten Unternehmen in allen fünf Kategorien überdurchschnittlich häufig und positiv genannt werden. In der Metallindustrie ist die Schletter Group Branchensieger und das mit großem Abstand zur Konkurrenz.

Die weltweit tätige Schletter Group fertigt Montagesysteme für Photovoltaikanlagen. Das Unternehmen hatte sich 2016 in Deutschland neu aufgestellt und konzentriert sich seitdem ausschließlich auf das Solargeschäft. Die Neuaufstellung zeigt bereits erste Erfolge. Nicht nur in den internationalen Märkten wie bspw. China, Japan und Australien ist die Schletter Group stark gewachsen, sondern auch in Deutschland und Europa hat sich das Geschäft erholt. 2016 konnte die Schletter Group ihre Produktivität deutlich steigern. Der Jahresumsatz belief sich auf rund 270 Mio. Euro.

Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks) sowie Solar-Carports. Mit drei Produktionsstandorten in Deutschland, den USA und China sowie einem internationalen Netz von Vertriebs- und Servicegesellschaften ist die Schletter Group in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. Insgesamt beschäftigt die Schletter Group rund 1.300 Mitarbeiter, davon rund 400 am Stammsitz in Kirchdorf/Haag. Der Umsatz der Gruppe lag 2016 bei rund 270 Mio. Euro. www.schletter-group.com

