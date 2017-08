Informationen über novelliertes KWK-Gesetz sowie das neue Energie- und Stromsteuer-Gesetz in Berlin

Intensivseminare über neues Energie- und Stromsteuergesetz sowie das KWK-Gesetz (KWKG 2017) werden von BHKW-Consult und dem BHKW-Infozentrum letzmalig in diesem Jahr am 12./13. September 2017 in Berlin angeboten.

(WK-intern) – Am 12. September 2017 wird das eintägige Intensivseminar “Bestimmungen des Energie- und Stromsteuergesetzes für KWK-Anlagen” sowie am 13. September 2017 das Seminar “KWK-Gesetz 2016/2017 – Neue Regelungen für KWK-Anlagenbetreiber und Auswirkungen auf die KWK-Planung” angeboten.

Beide Veranstaltungen finden im Centrovital Hotel in Berlin-Spandau statt.

Neues Energie- und Stromsteuergesetz 2018

Das neue Energie- und Stromsteuergesetz wurde vom Deutschen Bundestag vor wenigen Monaten beschlossen und soll am 1. Januar 2018 in Kraft treten. Demnach sind die Neuerungen, die im Rahmen des eintägigen Intensivseminars vermittelt werden, noch ganz neu. Das Intensivseminar wird die Grundzüge sowie die spezifischen Regelungen des Energiesteuer- und Stromsteuer-Gesetzes praxisnah erläutern.

KWK-Ausschreibungsverordnung

Das KWK-Gesetz wurde 2016 und 2017 novelliert. Die KWK-Aussschreibungsverordnung wurde inzwischen beschlossen. Am 1. Dezember 2017 findet bereits die erste KWK-Ausschreibungsrunde ihren Abschluss. Weiterhin hat das BAFA einige Veränderungen in Bezug auf die administrative Bewertung des KWK-Gesetz im Sommer veröffentlicht.

Es gibt also viele neue Aspekte für das wohl wichtigste Gesetz der KWK-Förderung.

Das Tagesseminar zum neuen KWK-Gesetz wird bereits zum fünfzehnten Mal durchgeführt – zum letzten Mal für das Jahr 2017.

Rechtzeitig buchen

Für beide Seminare stehen nur noch jeweils 8 Plätze zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten KWK-Interessierte auf der Webseite über BHKW-Konferenzen unter https://www.bhkw-konferenz.de.

PM: BHKW-Infozentrum GbR

Pressebild / https://www.bhkw-konferenz.de/

Weitere Beiträge: