Bundesnetzagentur startet nächste Runde der PV-Ausschreibungen über 200 MW

Die Bundesnetzagentur hat heute die nächste Ausschreibungsrunde für Solaranlagen eröffnet.

(WK-intern) – Gebotstermin ist der 1. Oktober 2017.

Für diesen Gebotstermin beträgt das Höchstgebot 8,84 Cent/kWh bei einem Ausschreibungsvolumen von 200 Megawatt.

Die niedrigsten Gebote erhalten den Zuschlag, bis das Volumen der Ausschreibung erreicht ist. Es gilt das Gebotspreisverfahren, so dass der Zuschlagswert dem jeweils angebotenen Wert entspricht.

Auch in dieser Runde besteht die Möglichkeit, Gebote für Projekte auf Ackerland- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten der Länder Baden-Württemberg und Bayern abzugeben. Diese Erweiterung der Flächen in Süddeutschland hat in der letzten Runde zu einem erhöhten Wettbewerb geführt, die Kontingente sind noch nicht ausgeschöpft: Für Baden-Württemberg sind Zuschläge mit einem Volumen von bis zu 90 Megawatt möglich, in Bayern sind noch bis zu zwölf Zuschläge erlaubt.

Weitere Informationen zu dieser zweiten Ausschreibungsrunde nach dem EEG finden sich unter www.bundesnetzagentur.de/solarausschreibungen17-3.

Allgemeine Hintergrundinformationen zu den Ausschreibungen und zur Bestimmung der Höhe der Zahlungen für Strom aus Erneuerbaren Energien sind unter www.bundesnetzagentur.de/ee-ausschreibungen veröffentlicht.

PM: Bundesnetzagentur

Solaranlagen / Foto: HB

Weitere Beiträge: