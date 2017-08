Erstes Projekt für neu gegründete Rhenus Offshore Logistics Niederlande

Für eine Korrosionsschutzkampagne an den beiden Plattformen „Buitengaats“ und „ZeeEnergie“ des Windparks Gemini hat die im März 2017 gegründete niederländische Rhenus Offshore Logistics B.V. in einem Gesamtkonzept die Logistik für Personal und Material übernommen.

(WK-intern) – Rhenus Offshore Logistics Niederlande, eine Schwestergesellschaft der deutschen Rhenus Offshore Logistics, arbeitete dabei sehr eng mit dem Unternehmen Vroon Offshore Services zusammen.

Für das Projekt kam das multifunktionelle Plattformversorgungsschiff „Vos Prime“, das mit einer speziellen Ampelmann-Gangway ausgestattet wurde und damit auch für den Überstieg geeignet war, im Gemini-Windpark zum Einsatz.

Das von Vroon Offshore Services betriebene Schiff bot Arbeits- und Wohnraum für das 40 Personen starke Projektteam sowie 20 Besatzungsmitglieder. So konnte der tägliche Transfer der Mitarbeiter von und zum Basishafen Eemshaven eingespart werden. 934 Fahrten wurden insgesamt zwischen Schiff und Plattformen durchgeführt.

Zudem kamen weitere Versorger- und Transportschiffe zum Einsatz. Für denSchichtwechsel unternahm Rhenus in regelmäßigen Abständen Fahrten mit einem Crew-Transportschiff zwischen Basishafen und Plattformversorgungsschiff. Die Versorgung mit größeren Mengen Essen, Getränken, Werkzeugen sowie die Abfallentsorgung leisteten Rhenus und Vroon über das Versorgerschiff „Vos Prelude“ aus Emden, das neben dem Gemini-Projekt auch weitere Ziele ansteuerte.

Seit Mai vergangenen Jahres haben Vroon und Rhenus ihre Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Willen, die Offshore-Windindustrie zu unterstützen, deutlich verstärkt. „Das erste Projekt ist sehr gut verlaufen. Während Rhenus die zentrale Steuerung des Projektes verwaltete, stand Vroon als zuverlässiger und engagierter Partner an unserer Seite“, berichtet Jannik Hartfil, Business Development Manager bei Rhenus Offshore Logistics Niederlande, der das Projekt vor Ort betreute.

„Wir sind erfreut über den erfolgreichen Verlauf des ersten über unsere neue niederländische Niederlassung abgewickelten Projektes. Mit unseren Standorten in Großbritannien, den Niederlanden und in Deutschland mit Bremen und Cuxhaven sowie Sassnitz/Mukran können wir so die Versorgung des gesamtenOffshore-Bereichs der Nord- und Ostsee abdecken“, sagt Thore Schreiber, Head of Business Development & Sales der Rhenus Offshore Logistics.

