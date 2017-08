BELECTRIC nimmt größten Batteriespeicher in Sachsen in Betrieb

Nennleistung entspricht der Akkukapazität von zwei Millionen Smartphones

(WK-intern) – Heute weiht der sächsische Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Stefan Brangs, den größten Batteriespeicher Sachsens feierlich ein.

BELECTRIC hat die Anlage in Chemnitz als Generalunternehmer der „eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ (eins) errichtet und in Betrieb genommen.

Der Energiespeicher verfügt über eine Nennkapazität von rund 16 MWh, was der Akkukapazität von etwa zwei Millionen Smartphones entspricht. Der Batteriespeicher stellt Primärregelleistung (10 Megawatt) für den Strommarkt zur Verfügung. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 10 Millionen Euro.

Weil die Verfügbarkeit zum Beispiel von Solar- und Windkraft je nach Wetterlage schwankt, werden Speichertechnologien für eine zuverlässige Energieversorgung immer wichtiger. Die aktuellen Großspeichersysteme weisen nicht nur eine hohe Kapazität auf, sondern stellen spezielle Netzdienste, wie Primärregelleistung, zur Verfügung. „Stromspeicher sind das Bindeglied zwischen modernen Netzen und einer volatilen Erzeugung aus erneuerbaren Energien“, erklärt Frank Amend, in der Geschäftsführung von BELECTRIC für die unternehmenseigene Speichersparte zuständig. „Der Batteriespeicher reagiert auf Frequenzänderungen und speichert je nach Bedarf Strom aus dem Netz ein, beziehungsweise gibt Energie ins Netz ab. So hilft er auf effiziente Weise das Netz zu stabilisieren und eine zuverlässige Stromversorgung zu garantieren.“ Roland Warner, Vorsitzender der eins-Geschäftsführung ergänzt: „Batterien kennt jeder aus dem privaten Gebrauch. Sie speichern Energie und geben diese bei Bedarf sofort wieder frei. Konventionelle Kraftwerke benötigen je nach Art oft mehrere Minuten, um hoch- oder runterzufahren. Unser Batteriespeicher hingegen kann seine volle Leistung in wenigen Sekunden abrufen. Damit ist der Batteriespeicher optimal dafür geeignet, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen.“

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr fördert den Batteriespeicher in Chemnitz mit Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von einer Million Euro. Staatssekretär Stefan Brangs erklärt: „Die Sächsische Staatsregierung steht hinter der Energiewende. Die Versorgungssicherheit mit Energie hat dabei oberste Priorität. Neben dem Netzausbau ist die Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien ein Baustein dafür. Mit Hilfe unserer Förderung gehen wir den nächsten Schritt zur Integration von Erneuerbaren Energien in unsere Stromnetze und helfen dabei auch noch CO2-Emissionen zu vermeiden. Ich bin von dem sächsischen Know-how im Projekt sehr beeindruckt.“

Der Batteriespeicher in Chemnitz gehört zu den größten Batteriespeichern in Deutschland und ist eines von mehreren Speicher-Projekten, die BELECTRIC derzeit im In- und Ausland entwickelt und realisiert. Die langjährige Erfahrung aus dem Bau von großflächigen Photovoltaik-Anlagen und integrierten Stromversorgungssystemen qualifizieren BELECTRIC als Generalunternehmer auf dem Batteriespeichermarkt. Im Gegensatz zu der modularen Produktserie BELECTRIC Energy Buffer Unit (EBU) handelt es sich bei dem in Chemnitz eingesetzten Batteriespeicher um eine gebäudeintegrierte Systemlösung. Das Speichergebäude wurde gemeinsam mit den Architekten und Ingenieuren vom Planungsbüro ADOBE Architekten+Ingenieure GmbH entwickelt und umgesetzt.

PM: BELECTRIC

Gebäudeintegrierter Batteriespeicher in Chemnitz / © 2017 BELECTRIC Solar & Battery GmbH

