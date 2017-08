Oldenburger Personalexperte für die Windenergie erhält ISO 9001-2015 Zertifizierung

Convent weist höchste Dienstleistungsqualität erfolgreich nach

(WK-intern) – Viele Aspekte prägen den Charakter, den Erfolg und die Entwicklung eines Unternehmens; seine Mitarbeiter, seine Dienstleistungen, seine Kunden und natürlich auch die Qualitätsphilosophie.

Durch die Einführung eines gehobenen Qualitätsmanagementsystems können alle Anspruchsgruppen in und um das Unternehmen herum noch stärker für die Geschäftstätigkeit begeistert und von der Qualität der Leistung überzeugt werden.

Diesen wichtigen Schritt ist der international tätige und führende Personalexperte für Windenergie mit der Zertifizierung seines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001-2015 durch den TÜV Rheinland bis zum Abschluss Ende Juli erfolgreich gegangen.

“Da wir alle Unternehmensbereiche qualitätsrelevant fortlaufend verbessern, war die Basis für eine Zertifizierung nach ISO 9001-2015 bereits gegeben. Bestehende Prozesse wurden dabei nochmals kritisch durchleuchtet und optimiert”, erklärt hierzu Frau Laduch aus der Geschäftsführung.

Mit einem starken Beraterteam der ecco ecology + communication sowie dem TÜV Rheinland als renommierter Zertifizierungsstelle konnte die convent energy GmbH standortübergreifend aufzeigen, dass sie die Bedürfnisse der Kunden und die Anforderungen der Stakeholder jederzeit erfüllt und dass die Qualität im Personalservice europaweit über den gesamten Wertschöpfungsprozess in hoher Güte stattfindet und beständig verbessert wird.

“Zentraler Gedanke bei der Umsetzung ist die Betrachtung von Chancen und Risiken in den Prozessen. Mithilfe der verbesserten Systematik können wir noch schneller neue Anforderungen und Projekte bewerten, kritische Aspekte identifizieren und für ein erfolgreiches Personalmanagement in der Windenergie nutzen”, so der Auditbeauftragte des Unternehmens Marcel Kelm.

“Unser Ziel ist es, das Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiter/-innen in den nächsten Jahren weiter zu schärfen und so noch besser auf die Anforderungen unserer Kunden einzugehen. Dieses Ziel findet in unserem Leitbild ausdrücklich Niederschlag: Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner – der Wille zur bestmöglichen Qualität ist dabei ein gemeinsames Streben“.

Über Convent Energy:

Als einer der führenden, unabhängigen und ausgezeichneten Personaldienstleister für die gesamte Wertschöpfung in der Windenergie bietet convent Fachkräfte und Experten für alle Herausforderungen in der Planung, der Produktion von Anlagen und Komponenten sowie in der Errichtung und Instandhaltung von Windkraftprojekten sowie deren Rückbau. Durch die einzigartige Spezialisierung auf die Windenergie und den gezielten Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke ist es seit der Gründung 2007 nachhaltig gelungen einen stetig wachsenden Personalstamm sowie ein fundiertes Fachkräfte- und Expertennetzwerk für internationale Projekte aufzubauen.

In diesem Zusammenhang betreibt convent für verschiedene berufliche Qualifikationen und alle Hierarchieebenen und Anforderungsbereiche seiner Kunden ein ununterbrochenes proaktives Recruiting. Mit einem ausgereiften, einzigartigen Konzept basierend auf über 10jähriger Erfahrung und unter Ausnutzung moderner Medien, digitaler Innovationen wie unter Anwendung klassischer Beziehungspflege zu Arbeitsmarkt- und arbeitsmarktpolitischen Akteuren, gelingt es convent, für Kunden schnellste Reaktionszeiten und ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten.

PM: Convent Energy

