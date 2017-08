Die führende kommerzielle, zivile Drohnenmesse in Europa in Berlin

INTERAERIAL SOLUTIONS part of INTERGEO

(WK-intern) – Innovativste Flight Zone Europas, sowie Startup Session und die Verleihung des ersten Drone Pioneer Awards sprechen vor allem die Jungunternehmer auf der IASEXPO an.

Vom 26. bis 28. September 2017 demonstriert die internationale UAV-Branche ihr Potenzial auf der INTERAERIAL SOLUTIONS in Berlin.

Die größte Drohnenshow Europas findet im Rahmen der Weltleitmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement INTERGEO statt. Die IASEXPO hat den klaren Anspruch, sich als wichtigster Branchentreff für kommerzielle, zivile Drohnenanwendungen in Europa zu behaupten. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Flight Zone

In der IASEXPO Flight Zone inmitten der beeindruckenden Kulisse des Sommergartens der Messe Berlin heben täglich 12 bis 15 Mal Multicopter ebenso wie Fixed Wings und Hybrid-Drohnen zu spektakulären Live-Demonstrationen ab. Neben der beeindruckenden Anwendungsvielfalt von UAV, stehen vor allem die Darstellung und die Auswertungsmöglichkeiten der im Flug gesammelten Daten im Fokus. Alle Drohnenflüge werden in der Luft von einer zusätzlichen Kameradrohne bei ihrem Einsatz begleitet und gefilmt. Diese Nähe des Zuschauers zur Drohne ist nicht nur spektakulär, die Flight Zone ist die größte Outdoor-Flugshow für zivile Droheneinsätze in ganz Europa.

Das Programm der diesjährigen Flight Zone, sowie die Time Slots der verschiedenen Firmen finden Sie unter: www.interaerial-solutions.com/interaerial-solutions/besucher/foren-praesentationen/flightzone.php.

Startup Session

Am Abend des zweiten Messetags, 27.09.2017, findet ab 16:00 Uhr wieder eine Startup Session statt, bei der sechs Startups ihre Businessideen für Drohnenanwendungen direkt auf der Messe präsentieren können. Bewerbungen können bis zum 10. September 2017 unter startups@interaerial-solutions.com eingereicht werden. Für den Sieg zählen neben der Präsentation auch die Nachhaltigkeit der Idee, das zu erwartende wirtschaftliche Volumen, der Fortschritt des Projekts und die Vermarktungsansätze. Eine Jury aus Startup- und Drohnen-Profis kürt die ersten drei Gewinner. Als Hauptpreis erhält der 1. Platz unter anderem einen Messestand auf der INTERAERIAL SOLUTIONS 2018 in Frankfurt. Unabhängig davon werden auf einer eigenen Fläche in diesem Jahr zehn nationale und internationale Startups als Aussteller auf der IASEXPO vertreten sein.

Drone Pioneer Award

Erstmalig wird auf der INTERAERIAL SOLUTIONS der DRONE PIONEER AWARD verliehen, eine Auszeichnung für Drohnenanwendungen, eingebettet in eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Der Luftraum über den Städten wird politisch neu verhandelt und eine internationale Drohnen-Szene macht sich startklar zur Ökonomisierung. Die Drohne berührt demnächst alle Bereiche unserer Gesellschaft und führt dabei weitreichende ökonomische, politische und juristische Fragen mit sich. Daher steht das Ziel des Awards, Wirkung statt Glamour zu erreichen, im Fokus.

Die Verleihung richtet sich an Unternehmen, Startups, Organisationen und Projektgruppen, die sich mit Anwendungsthemen von Drohnentechnologie im Bereich B-2-C und B-2-B beschäftigen. Prämiert werden Problemlösungen mit Hilfe von Drohnen, die sich den in der UN Agenda 2030 formulierten globalen Zielen annehmen. Die Auszeichnung erfolgt in sieben Kategorien und wird von einer internationalen Jury bewertet – Partner wie Joschka Fischer & Company oder BerlinPartner unterstützen den Award. Initiatoren sind neben Michael Wieland von COPTERView, die Kreativagentur TRIAD Berlin und die INTERAERIAL SOLUTIONS. Führende Industrie-Unternehmen verschiedener Branchen sollen ermutigt werden, über ein Engagement für den DRONE PIONIEER AWARD unentdeckte Nutzungsmöglichkeiten von Drohnen zu erschließen.

Die Bewerbung zur Teilnahme ist in englischer Sprache bis zum 10. September 2017 per Mail an application@dronepioneeraward.com einzureichen. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter: www.dronepioneeraward.com.

Frühbucherrabatt sichern

Tickets für die IASEXPO sind ab sofort online im Vorverkauf erhältlich. Frühentschlossene profitieren bis zum 18.08.2017 von fast 15 Prozent Frühbucher-Rabatt. Tickets gibt es im INTERGEO-Ticketshop: www.messe-ticket.de/HINTE/INTERGEO2017/Shop

Über die INTERAERIAL SOLUTIONS

Die INTERAERIAL SOLUTIONS (IASEXPO), bestehend aus Expo, Forum & Flight Zone, ist die führende Plattform für unbemannte Flugsysteme (UAV) in Europa. Sie findet im Kontext der INTERGEO statt und wechselt jährlich ihren Standort in Deutschland. Das Forum befasst sich dabei mit aktuellen Themen aus Industrie, Politik, Verwaltung und Wissenschaft. Die Flight Zone im Outdoor-Bereich bietet Live-Demonstrationen der verschiedenen Flugsysteme und ermöglicht so ein umfassendes Produkt- und Markterlebnis.

Die INTERAERIAL SOLUTIONS zeigt mit ihrem Potenzial, wie breitgefächert schon heute die verschiedenen Anwendungen für UAV sind und wirft einen Blick auf die Märkte der Zukunft. Sie präsentiert sich auch in den nächsten Jahren an international renommierten Messestandorten: 2018 in Frankfurt/Main und 2019 in Stuttgart. Für die kommende Auflage der INTERAERIAL SOLUTIONS im Rahmen der INTERGEO werden rund 150 Anbieter aus 25 Ländern aus dem jungen Drohnenmarkt erwartet. Die Fachbesucher kommen aus ganz Europa sowie schwerpunktmäßig aus Nordamerika und dem Mittleren Osten in die Bundeshauptstadt. Partner der INTERAERIAL SOLUTIONS sind auch 2017 wieder der UAV DACH und DRONEII.

Weitere Informationen unter www.interaerial-solutions.com.

