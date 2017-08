München – Die BayWa AG liefert seit Anfang Juli Heizöl, Holzpellets und Diesel klimaneutral an ihre Kunden.

(WK-intern) – Klimaneutral bedeutet, dass CO2-Emissionen, die während der Lieferung entstehen, vermieden, reduziert sowie durch den Kauf von Klimaschutz-Zertifikaten dann komplett kompensiert werden.

Mehrkosten für den Verbraucher fallen nicht an.

Für die Umstellung auf die klimaneutrale Lieferung von BayWa Heizöl, Holzpellets und Diesel standen die Vermeidung und Reduktion von CO2-Emissionen an erster Stelle. So konnte die BayWa von 2013 bis 2016 bereits knapp 1.300 Tonnen CO2 einsparen, das entspricht einer Senkung um etwa 15 Prozent. Weitere 15 Prozent sind bis zum Jahr 2021 geplant. Erreicht wird dies vor allem mit Hilfe optimierter Logistik, etwa durch eine effizientere Routenplanung, durch eine generelle Geschwindigkeitsdrosselung der BayWa Tankfahrzeuge auf 80 km/h sowie durch einen vermehrten Einsatz von Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro VI. Klimaschädliche Emissionen, die sich nicht vermeiden oder reduzieren lassen, werden durch den Kauf vertrauenswürdiger Klimaschutzzertifikate kompensiert. Das Prinzip dieser Kompensation beruht darauf, unvermeidbare Treibhausgase an einer Stelle durch Investitionen in Klimaschutzprojekte an anderer Stelle auszugleichen. Die Klimaschutzprojekte, für die sich die BayWa engagiert, sind nach internationalen Qualitätsstandards, beispielsweise dem „Gold Standard“, zertifiziert. Sie werden von unabhängigen Prüfern wie dem TÜV Süd überwacht. Konkret beteiligt sich die BayWa am Bau und Betrieb von zehn Windgeneratoren im indischen Maharashtra, unterstützt den Einsatz energieeffizienter Kochöfen in Mali und fördert ein Wasserkraftprojekt in der Region Senegal, Mali und Mauretanien.

PM: BayWa AG

Pressebild: BayWa AG liefert ab sofort Heizöl, Holzpellets und Diesel klimaneutral

Weitere Beiträge: