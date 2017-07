Voith-Technologie liefert Elektrizität für acht Millionen Menschen

Angolanisches Wasserkraftwerk Cambambe 2 eingeweiht

Wesentlicher Beitrag zum Ausbau der angolanischen Stromerzeugungskapazitäten

Maßgeschneidertes Finanzierungspaket und technisches Konzept von Voith zahlen sich aus

Technisch mögliches Wasserkraftpotenzial in Angola beträgt 43 GW

(WK-intern) – Im Beisein von 500 internationalen Gästen aus Politik, Industrie und Gesellschaft hat Angolas Vizepräsident Manuel Domingos Vicente im Namen des Präsidenten José Eduardo dos Santos Ende Juni 2017 das Wasserkraftwerk Cambambe 2 eingeweiht.

Der Technologiekonzern Voith war bei diesem Projekt Schlüsselpartner und verantwortlich für die Lieferung und Installation der Turbinen, Generatoren, Leittechnik sowie der dazugehörigen elektromechanischen Systeme. Das Auftragsvolumen für Voith betrug mehr als 100 Millionen Euro.

Das neue Wasserkraftwerk Cambambe 2 besitzt vier Generator-Turbinen-Einheiten mit einer installierten Gesamtleistung von 700 MW. Zukünftig produziert die Anlage am Fluss Kwanza Strom für bis zu acht Millionen Einwohner Angolas und liefert damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten des Staates im Südwesten Afrikas.

Das neue Wasserkraftwerk wurde neben der bestehenden Anlage Cambambe 1 errichtet, die bereits seit 1962 in Betrieb ist und in den Jahren 2008 bis 2012 umfangreich von Voith modernisiert wurde. Dabei konnte der Technologiekonzern die Kraftwerksleistung um rund 40 Prozent auf 260 MW steigern, mehr als vertraglich vereinbart. Aufgrund der positiven Erfahrungen bei diesem Projekt, entschied sich der staatliche Energieversorger und Anlagenbetreiber Empresa Nacional de Electricidade de Angola (ENE) bei der elektromechanischen Ausrüstung für das neue Kraftwerk Cambambe 2 erneut für Voith.

„Unsere Strategie, dem Kunden ein einheitliches Bild zu bieten, und unsere ausgezeichnete Arbeit, die wir beim Cambambe 1 Projekt geleistet haben, waren entscheidende Faktoren für die Auswahl von Voith als Schlüssellieferant für Cambambe 2. Ein attraktives, maßgeschneidertes Finanzierungspaket und unser solider technischer Ansatz sowie die termingerechte Erfüllung unserer Verpflichtungen haben auch erheblich zu dieser Entscheidung beigetragen“, sagt Patric Kiehlmann, Projektverantwortlicher für Cambambe bei Voith Hydro.

Nur vier Jahre nachdem Voith den Auftrag für das Wasserkraftwerk Cambambe 2 erhalten hat, wurden Ende 2016 alle vier Units in Betrieb genommen. Gemeinsam liefern die Kraftwerke Cambambe 1 und 2 ab sofort insgesamt 960 MW. Damit haben sie einen entscheidenden Anteil an der angolanischen Strategie, den Anteil der Stromproduktion aus Wasserkraft signifikant zu steigern. In Angola liegt das geschätzte Wasserkraftpotenzial bei 43 GW, bisher sind lediglich rund elf Prozent davon ausgebaut.

Insgesamt ist das Wasserkraftpotenzial in Afrika beträchtlich: Auf dem gesamten Kontinent wird das technisch mögliche Ausbaupotenzial der Wasserkraft auf mehr als 470 GW geschätzt. Die heute in Afrika installierte Leistung beläuft sich hingegen auf nur rund 31 GW. Damit verfügt Afrika über den weltweit höchsten Prozentsatz an noch nicht entwickeltem Wasserkraftpotenzial.

Zur Bedeutung von Wasserkraft

Wasserkraft ist die größte, älteste und dabei zuverlässigste Form erneuerbarer Energieerzeugung. Sie leistet weltweit einen unverzichtbaren Beitrag zu stabiler Stromversorgung und damit zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung – in Industrieländern gleichermaßen wie in stark wachsenden Regionen. Zudem trägt Wasserkraft signifikant zu einer klimaschonenden Energiegewinnung bei. Voith ist seit den Anfängen der Wasserkraftnutzung ein führender Anbieter dieser Technologie und entwickelt diese kontinuierlich weiter.

Voith GmbH

Seit 150 Jahren inspirieren die Technologien von Voith Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter weltweit. Gegründet 1867, ist Voith heute mit rund 19.000 Mitarbeitern, 4,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas. Als Technologieführer setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive.

