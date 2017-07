FGH absolviert erfolgreich Schutzprüfung für erste weltweit installierte VESTAS V136 MK3B

Vorreiterrolle als Dienstleister für die Netzintegration dezentraler Erzeugungsanlagen

(WK-intern) – Durch die FGH geprüfte erste weltweit installierten Vestas V136-3.45 MW

Mannheim / Aachen – Die FGH GmbH hat für die Firma VESTAS die Schutzprüfung an der ersten weltweit installierten Erzeugungseinheit (EZE) vom Typ V136-3.45 MW MK3b erfolgreich durchgeführt und beweist damit einmal mehr ihre Vorreiterrolle als Dienstleister für die Netzintegration dezentraler Erzeugungsanlagen (EZA).

Die durch die FGH geprüfte EZE im Windpark „Lieskau III“ vom Windparkentwickler UKA Meißen ist mit einer Nabenhöhe von 149 Metern einer der höchsten Windkraftanlagen in Deutschland und stellt mit einer Leistung von 3.45 MW mit einer möglichen Umrüstung auf 3.6 MW einen weiteren Schritt in der Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung dezentraler Erzeugungseinheiten dar.

Schutzprüfungen an dezentralen Erzeugungsanlagen sind notwendiger Bestandteil der EZAKonformitätserklärung nach FGW-TR8 und somit auch ausschlaggebend für eine endgültige Netzanschlusszusage sowie anschließende Vergütungszahlung.

Sie gewährleisten die Umsetzung der Anforderungen des Netzbetreibers und überprüfen die korrekte Funktionalität der Schutzeinrichtungen an der EZE und dem Netzverknüpfungspunkt. Im Rahmen des Compliance Monitoring und zur Sicherstellung der Konformität hinsichtlich Vergütungsansprüchen über die gesamte Lebenszeit der EZA gilt es, Schutzprüfungen entsprechend der aktuell gültigen Richtlinien wie BDEW Mittelspannungsrichtlinie sowie der VDE-AR 4120 und weiterer Vorgaben in regelmäßigen Abständen (Richtwert: 4 Jahre) durchzuführen. Die FGH GmbH ist dabei ihr zuverlässiger Partner für alle der (Wiederholungs-) Schutzprüfung inbegriffenen Dienstleistungen.

Über die FGH GmbH:

Die FGH GmbH ist Pionier beim Thema Netzintegration Erneuerbarer Energien und bietet Ingenieurdienstleistungen für Hersteller, Projektierer und Netzbetreiber. Das Portfolio der FGH GmbH umfasst z.B. Prüf- & Inspektionsdienstleistungen, Netzanschlussplanungen, Consulting, Netz- & Systemanalysen sowie individuelle Softwarelösungen. Unsere Erfahrung kombiniert mit unserer Mitarbeiterexpertise garantieren Ihnen höchste Qualität und technische Präzision. Im Bereich der Schutzprüfung können wir auf hervorragende Referenzen und Erfahrungen mit nahezu allen in Deutschland vertretenen Herstellern in den Bereichen Wind, Solar und VKM zurückgreifen.

PM: FGH GmbH

