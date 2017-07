Weltweit erste Vestas V136 wird in Deutschland in Betrieb genommen

UKA errichtet in Lieskau die erste V136-3,45 MW mit 149 Meter Nabenhöhe

(WK-intern) – Die weltweit erste Vestas V136-3.45-MW Turbine wurde am 25. Juli 2017 durch die Unternehmensgruppe UKA in Deutschland in Betrieb genommen.

„Es ist ein schö-ner Zufall, dass wir mit der V136 in Lieskau zugleich unsere 333. Windenergieanlage in Deutschland errichtet haben. Auch künftig werden wir auf die neueste Anlagentechnologie setzen, um Projekte unter den neuen Bedingungen des EEG 2017 schnell, zuverlässig und kostengünstig realisieren zu können“, so Gernot Gauglitz, Geschäftsführender Gesellschafter von UKA.

Die Errichtung der Anlage mit 67 Meter langen Rotorblättern und einem neu designten 149 Meter LDST-Turm (Large Diameter Steel Tower) mit 2 Metern Fundamenterhöhung im Wald erfolgte in den vergangenen Wochen. Die Errichtung ist eine Erweiterung des bestehenden Windparks Göllnitz-Lieskau-Rehain im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster: Dieser von UKA umgesetzte Windpark gilt mit einer Gesamtleistung von 95,1 Megawatt als einer der größten deutschen Windparks im Wald und umfasst bereits 29 Vestas-Anlagen der 3- bis 3,45-Megawatt-Klasse sowie ein Umspannwerk (Anlagentypen: V112-3,0 MW, 140 Meter Nabenhöhe, V117-3,3 MW, 141,5 m Nabenhöhe und V126-3,3 bis 3,45 MW, 137 m Naben-höhe). Das gesamte Windparkprojekt kann eine mittelgroße deutsche Stadt wie Potsdam mit sauberem und umweltfreundlichem Strom versorgen. Als Ausgleich für die Inanspruchnahme der Flächen hat UKA in der Region ökologisch wertvolle Aufforstungen vorgenommen und ein Kranichhabitat angelegt.

Über das Unternehmen UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen:

UKA realisiert seit 1999 bundesweit Windparks an Land. Die Geschäftsfelder umfassen: Entwicklung, Planung und Realisierung von Windenergieprojekten sowie technische und kaufmännische Betriebs-führung von Windparks. Mit 333 realisierten Windenergieanlagen und über 826 Megawatt installier-ter Gesamtleistung zählen die von UKA entwickelten Windparks zu den modernsten Europas. 2016 ist UKA mit über 200 Megawatt installierter Gesamtleistung Deutschlands zweitgrößter Entwickler von Onshore-Windparks.* Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 500 Mitarbeiter an den Standorten Meißen, Cottbus, Rostock, Erfurt, Oldenburg, Bielefeld, Hannover und Lohmen in Mecklenburg. UKA ist auch im Ausland mit erneuerbaren Energieprojekten (Windenergie und Solar) aktiv, z. B. an seinem neuen Standort in den USA. UKA wurde 2016 mit dem Siegel „Faire Windenergie“ durch die Thürin-ger Energie- und Green-Tech-Agentur GmbH (ThEGA), die vom Freistaat Thüringen und der EU getra-gen wird, ausgezeichnet.

PM: UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Bildmotiv der installierten V136 aus der Luft. Quelle: UKA

