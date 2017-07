Aus der ASI DATAMYTE GmbH wird die QDA SOLUTIONS GmbH

Durch den Kauf der ASI DATAMYTE GmbH durch den Münchener Technologieinvestor Alpina Partners firmiert das Unternehmen zukünftig unter dem neuen Namen QDA SOLTUIONS GmbH.

(WK-intern) – Unter diesem Namen konzentriert sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Lübeck wieder auf ihr Kerngeschäft – Softwarelösungen für das Qualitätsmanagement.

Die QDA SOLUTIONS GmbH entwickelt zukünftig die Computer Aided Quality (CAQ) Software QDA weiter, um weiterhin den steigenden Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden, technologisch auf dem neusten Stand zu bleiben und aktiv die Zukunft von Industrie 4.0 mit zu gestalten.

Die ASI DATAMYTE Inc. wird sich hingegen auf den Verkauf von Hardware fokussieren. „Beide Firmen bleiben jedoch partnerschaftlich verbunden und bedienen zusammen die weltweiten Märkte.“ sagt Rick Bump, CEO der ASI DATAMYTE Inc.

„Als europäischer Investor mit starkem technischem Hintergrund stehen wir der neuen QDA SOLUTIONS GmbH zukunftssicher zur Seite.“ sagt Dr. Florian Strehle, Partner der Alpina Partners „Wir freuen uns auf eine gute und lange Zusammenarbeit.“

Der nächste Schritt für das beste Produkt

„Für unsere Kunden bauen wir unsere langjährige Expertise mit neuer zusätzlicher Kraft weiter aus und verfolgen auch zukünftig die Weiterentwicklung von Industrie 4.0.“ sagt Sven Tetzlaff, Geschäftsführer der QDA SOLUTIONS GmbH.

Über QDA SOLUTIONS GmbH

Als einer der führenden Anbieter von integrativen und qualitativ hochwertigen Softwarelösungen für das Qualitätsmanagement entwickelt die QDA SOLUTIONS GmbH, mit Hauptsitz in Lübeck, seit mehr als 30 Jahren ihre CAQ Software QDA stetig weiter. Zum Kundenstamm der QDA SOLUTIONS GmbH gehören unter anderem weltweit renommierte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen – aber auch regionale kleinere und mittelständige Unternehmen.

Über Alpina Partners

Das unabhängige und eigentümergeführte Beteiligungsunternehmen mit Sitz in München und London verwaltet zur Zeit über 300 Mio. Euro an Investorengeldern. Das Team der Alpina Partners verfügt über umfassende Erfahrung im Technologiebereich, internationale Expertise und ein globales Netzwerk. Es ist neben führenden Institutionen und Unternehmerfamilien ein substanzieller Fondsinvestor. Als PRI-Mitglied halten sie sich an die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment.

