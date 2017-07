Offshore-Windpark Sandbank wird offiziell eingeweiht

Eröffnungsfeier am 23. Juli unter dem Motto: „Grillpower mit Windpower“

(WK-intern) – Windpark-Einweihung einmal anders: Am Sonntag (23.7.) nehmen Vattenfall und die Stadtwerke München (SWM) den Offshore-Windpark Sandbank mit einem öffentlichen Grillfest im Hamburger Stadtpark offiziell in Betrieb.

Unter dem Motto „Grillpower mit Windpower“ wollen Vattenfall und die SWM die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von klimafreundlichem Nordsee-Strom konkret erfahrbar machen – wie zum Beispiel in der Umwandlung von Strom zu Wärme auf dem Elektrogrill.

Produziert wird der grüne „Offshore-Grillstrom“ mitten in der Nordsee, 90 Kilometer Luftlinie westlich der Insel Sylt im Offshore-Windkraftwerk Sandbank, das 72 Windenergieanlagen des Typs Siemens SWT-4.0 130 umfasst. Alle Windenergieanlagen zusammen verfügen über eine installierte Leistung von 288 Megawatt (MW). Der Baubeginn von Sandbank auf hoher See erfolgte im Sommer 2015. Im Regelbetrieb erzeugt der Park eine jährliche Strommenge, die rechnerisch dem Bedarf von 400.000 deutschen Haushalten entspricht. Im Vergleich zu konventionell erzeugtem Strom vermeidet Sandbank damit jährlich mehr als 700.000 Tonnen CO2-Emissionen.

Hierzu sagt Gunnar Groebler, Senior Vice President von Vattenfall und Leiter des Geschäftsbereichs Wind: „Ich freue mich sehr auf die offizielle Einweihung von Sandbank, denn dieser Offshore-Windpark ist ein weiterer Beleg für unsere Strategie, den Umbau von Vattenfalls Erzeugungsportfolio hin zu den erneuerbaren Energien weiter mit Nachdruck voranzutreiben. Unser erklärtes Ziel ist es, unseren Kunden klimafreundliche Lösungen anzubieten und als Unternehmen innerhalb einer Generation CO2-frei zu werden. Wie vielfältig Strom aus erneuerbaren Energien schon heute genutzt werden kann, das möchten wir unseren Gästen mit diesem Grillfest zeigen.“

Sandbank ist neben dem rund 20 Kilometer entfernt arbeitenden Schwester-Windkraftwerk DanTysk (288 MW, seit 2015 in Betrieb) bereits das zweite große Energiewendeprojekt, das Vattenfall und die Stadtwerke München (SWM) gemeinsam realisieren. Damit zählen Vattenfall und die SWM zu den führenden Erzeugern von grünem Strom in der deutschen Nordsee. Gunnar Groebler: „Ich möchte mich ausdrücklich bei den Stadtwerken München für die sehr partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Das gesamte Sandbank-Team aus beiden Unternehmen hat einen tollen Job gemacht, was sich nicht zuletzt darin widerspiegelt, dass der Windpark drei Monate früher als geplant errichtet werden konnte.“

Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM Geschäftsführung: „Mit Sandbank haben wir ein weiteres Großprojekt unserer Ausbauoffensive Erneuerbare Energien erfolgreich realisiert. Es ist der vierte Offshore-Park, an dem wir beteiligt sind. Er bringt uns unserem Ziel 100 Prozent Ökostrom für München bis 2025 einen großen Schritt näher. Nun können wir schon mehr als die Hälfte des gesamten Münchner Stromverbrauchs mit Ökostrom decken. Ich danke allen, die bei der Entstehung dieses leistungsstarken Öko-Kraftwerks mitgewirkt haben, insbesondere unserem Partner Vattenfall und seinem Projektteam. Nun wünsche ich uns allzeit eine steife Brise.“

