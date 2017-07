Markteintritt: Senvion erhält ersten Auftrag aus Kroatien

Mit 10-MW-Projekt Greda feiert Senvion den sechsten Markteintritt seit 2016

(WK-intern) – Hamburg: Senvion, Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat mit dem kroatischen Unternehmen “Vjetroelektrana Orjak” einen Vertrag über die Lieferung von fünf Turbinen für den Windpark Greda unterzeichnet.

Das Projekt umfasst fünf MM92-Windenergieanlagen von Senvion mit einer Nabenhöhe von jeweils 80 Metern.

Der Windpark liegt nahe der Stadt Blato na Cetini im Süden Kroatiens. Senvion hat im Rahmen des Projekts auch einen Wartungsvertrag für einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschlossen. Die Installation der Turbinen soll im ersten Halbjahr 2018 erfolgen. Der Vertrag ist Teil des Order Books zu Ende Juni.

Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, sagte: “Dieses Projekt zeigt, dass es weltweit Geschäftschancen gibt. Mit dem sechsten Markteintritt seit 2016 stellt Senvion unter Beweis, dass das Unternehmen aus diesen Chancen Erfolge machen kann. Unser globales Netzwerk und unsere maßgeschneiderten Windenergielösungen sind der Schlüssel zu unserer erfolgreichen Expansionsstrategie.” Jürgen Geißinger ist seit Mitte Dezember 2015 CEO von Senvion.

Carlo Schiapparelli, Managing Director Europe South-East bei Senvion, fügte hinzu: “Wie unsere jüngste Verkaufsgeschichte zeigt, ist Senvion auf dem Balkan angekommen. Mit unserem Portfolio der MM-Serie verfügen wir nicht nur über das richtige Produkt, sondern auch über die Erfahrung aus anderen südeuropäischen Ländern mit vergleichbaren Rahmenbedingungen. Dank dieser Kompetenzen sind wir für unsere Kunden auf dem Balkan gut aufgestellt und freuen uns bereits auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Vjetroelektrana Orjak.” Im Juni 2017 gab Senvion bekannt, den Vertrag über das 42-MW-Projekt Alibunar in Serbien in einen festen Auftrag umgewandelt zu haben.

Senvion betreut die südeuropäischen Märkte von seiner Niederlassung in Mailand aus. In Italien ist das Unternehmen seit 2004 tätig.

